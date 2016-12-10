▲總統府亮起彩虹燈，支持同志朋友結婚權！（圖／記者陳明安攝，2016.12.10）

總統蔡英文將婚姻平權納入選舉政見當中，加上民進黨在立院席次過半，各界見機不可失，隨即在民進黨立委尤美女的推動下，想要盡快完成同婚修法。沒想到，保守派與宗教人士跳出來強烈反對，去年底在立法院司法及法制委員會審議時，挺同婚修民法派和反同婚派，數次包圍立法院抗議。

這池婚姻平權的春水，一時之間被攪弄得不知如何收場才好，本來只是挺同婚人士眼中的最後一哩路，反過來卻變成蔡英文執政道路上的一顆大石頭。

挺同婚方認為，都走了這麼久了，如果不能畢功於一役，修改民法972條，讓「婚約由男女當事人自行訂定」外，增列第2項「同性婚約應由雙方當事人自行訂定」，下一次就很難再創造今天這種婚姻平權的聲勢了。

反同方則認為，已經在很多地方對同志讓步了，若是修改基本法民法，其他相關法律也要作出修訂，未來不知道怎麼教小孩，破壞了幾千年流傳下來的家庭價值。

這中間，最為誠實、務實的，莫過於民進黨立院總召柯建銘了，他提出了不動民法、立同婚專法的建議，這樣既可保障同性婚姻權利，也能讓大部分沈默未表態的民眾安心。沒想到柯建銘的建議，卻被眾人圍剿，真正是公親變事主。

但是，蔡英文的態度就變得模糊起來，顯然是想等雙方「溝通」出一個成果後，再下定論，不表態挺修民法，還是立專法，只是透過發言體系強調：總統府推動婚姻平權的決心沒有改變。

不過，蔡英文過年後與宗教界人事的茶敘中，不小心踩到地雷，讓婚姻平權這個問題再次被推上風間浪口。宗教界人士在會中揚言，不惜「拋頭顱、灑熱血」也要反對同婚修民法。蔡英文則是不小心表示，「沒想到立法衝那麼快」、「沒想到會引起那麼大的波瀾」。

台灣民主化已經與歐美國家比肩，婚姻平權這個潘朵拉的盒子遲早是要打開的，政府也不能以拖待變，如果把兩隻鬥雞放進場中互咬，看看誰贏了再決定支持誰，這樣最後傷到的，永遠是自己。