MLB／頸部不適 布里頓恐將缺席數週NOWnews今日新聞 (2017-02-22 09:02)
根據MLB官網報導，金鶯終結者Zach Britton(查克・布里頓)因為左頸斜肌不適，將不會出現在明天的春訓比賽中，而這種傷勢通常有可能造成球員必須得休息幾個星期，以金鶯對Britton重視的程度來看，這可能意味著他接下來的春訓都不會再上場。
由於左投的Britton過去並沒有相關的傷病史，因此這次受傷可能是在春訓中導致的，為了保險起見，球隊會密切注意他這一、兩天之內的狀況。
Britton在去年完成歷史級的救援賽季，單季寫下多項紀錄，包括史上第4長的連續39次救援成功，以及單季47次救援機會零失手，漂亮的成績單讓不少人認為他甚至應該要被提名角逐美聯賽揚獎。
金鶯季末也不願意夜長夢多，隨即和Britton達成1年1140萬美金的續約協議，避免雙方進入到薪資仲裁。
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