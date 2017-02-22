【環球網報導 記者 王歡】日本自民黨2月21日公佈了2017年活動方針草案。基於日本首相安倍晉三對修改憲法的強烈意願，草案中明確寫到「將為提議修憲原案邁出具體步伐」。草案指出，將在眾參兩院的憲法審查會上促進討論外，還將「向國民明確地展示實現修憲的路徑」。據日本共同社2月21日報導，因與東京都知事小池百合子對立，在7月舉行的東京都議會選舉中預計將面臨苦戰，但活動方針中指出將力爭獲勝，並呼籲要隨時做好迎接下次眾院選舉的「時刻備戰」。

據日本自民黨相關人士介紹，修憲原案的「提議」一詞是在安倍的指示下緊急追加的。該黨預計將在3月5日的黨大會上通過該活動方針。由於執政黨在眾參兩院擁有發起修憲提議所需的三分之二的席位，自民黨想在國會推進討論修憲。

活動方針草案的主題為「開拓日本的未來」。自民黨活動方針案起草委員長山口泰明在記者會上表示：「今年是憲法施行70周年，表明了開啟新時代的決心。」

關於修憲，日本自民黨考慮到獲取民進黨等在野黨的協作而在活動方針中表明「將努力在憲法審查會上達成廣泛同意」。為促進形成社會輿論，活動方針中還提及「將推進擴大修憲讚同者的運動」。

就地方選舉，草案中稱「將積極支援縣支部聯合會等地方組織」，並將東京都議會選舉定位為「全國關注的選舉」。關於下次眾院選舉指出強化當選1、2次的約120議員的選舉基礎很重要。

外交方面，活動方針指出保護主義和內向傾向在全球範圍內加劇，並預測「將成為不明朗性和變化徵兆瀰漫的一年」。方針明確表示將支持安倍的「俯瞰地球儀外交」，同時還強調了確立「不可動搖的防衛體制」的必要性。