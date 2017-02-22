有人預謀推翻杜特爾特 菲軍方:誓死捍衛總統北京新浪網 (2017-02-22 08:29)
【環球網報導 記者 郭鵬飛】據《菲律賓商報》2月22日報導，菲律賓總統府昨天聲稱，有陰謀分子正在醞釀推翻杜特爾特總統。但軍方表示，沒有監控到任何相關跡象，並稱將會捍衛政府。
菲律賓總統府通訊部長安達納昨天在記者會上說，推翻杜特爾特總統的大陰謀將於周末群眾集會啟動。這一天是第1次人民力量革命第31周年紀念日。
他說，「有特定團體處心積慮地籌備群眾集會。」
菲律賓已有至少兩次透過群眾集會而推翻總統：1986年的第1次人民力量革命，推翻馬科斯政權;2001年的第2次人民力量革命，埃斯特拉達倒台後入獄。隨後的阿羅約也驚險地挺過多次群眾示威及軍事政變。
杜特爾特的政敵、目前身陷販毒指控的前司法部長黎利馬，在得知自己有可能於近日內被捕后，曾號召民眾「勿再對杜特爾特政府罔顧人權的作風視而不見」，但否認企圖煽動政變。
前天，一名退休警官也在杜特爾特政敵、參議員特利連尼斯的鼓勵下，出面指證杜特爾特在擔任達沃市長時確實組織行刑隊，並曾下令私下處決可疑犯罪分子。安達納駁斥此說，並稱這是顛覆陰謀的一部份。
軍方公共關係處處長亞禮巴洛昨天表示，情報單位並未監控到企圖顛覆政府的動態，「但如果有，菲律賓武裝部隊誓言捍衛政府與其領導人，鎮壓企圖推翻政府的勢力。」
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