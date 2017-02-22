中新網2月22日電 據外媒報導，當地時間21日下午，新加坡出現罕見天文現象「火彩虹」，持續達15分鐘。

據報導，火彩虹最初出現時，只是一團很小的橙色圓圈，後來逐漸擴大，其他顏色陸續出現，持續15分鐘左右後消散。

火彩虹是太陽光在大氣極高位置通過由冰晶組成的捲雲時折射而成。

不過，也有人認為21日出現的現象是彩雲，由太陽光通過水滴或冰晶時散射而成。