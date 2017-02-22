（中央社記者黃國芳嘉義縣22日電）嘉義縣中埔鄉中埔村是當地唯一沒有活動中心的村落，因應推動長照需多功能空間，地方爭取閒置多年舊有菸葉廠興建活動中心，並於昨天動土，為社區及長輩提供關懷服務。



嘉義縣長張花冠指出，中埔鄉中埔村是唯一沒有活動中心的地方，現今推動長照需要一個多功能空間，因此，鄉長李碧菁與地方人士努力下，向財政部國有財產署以無償撥用方式，爭取閒置10多年舊有菸葉廠，同時向內政部民政司申請中埔村活動中心。



中埔鄉公所今天表示，中埔村的活動中心興建工程於昨天開工動土，預計今年8月完工，提供鄉親聚會場所，同時與中華聖母基金會合作，提供暖暖學堂、長照中心等服務來照顧地方長輩。



李碧菁說，活動中心建築工程規劃為1層樓建物，設置多功能活動空間、辦公室、廚房、儲藏室、廁所、哺乳室等，戶外植栽綠化及休閒等，期許未來中心能促進居民交流互動、研習新知及照護等多項服務。1060222