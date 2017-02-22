演唱時忘詞 資深影星透露患失智症中央社 (2017-02-22 08:59)
（中央社記者顏伶如波特蘭21日專電）以1970年代熱門影集「歡樂滿人間」走紅的大衛凱西迪（David Cassidy），日前在現場演唱時突然忘詞，場面尷尬。後來他公開證實，自己患有失智症。
1950年出生的大衛凱西迪是童星出身，以1970年代喜劇影集「歡樂滿人間」（ The Partridge Family）打響知名度，成為青春偶像。除了演戲之外，他也熱愛歌唱、吉他與音樂創作。
66歲的大衛凱西迪日前在加州阿葛歐拉丘（AgouraHills）一場小型演出上，演唱自己年輕時期的成名歌曲時，突然當場忘詞，場面尷尬。
在最新出刊的「時人」（People）雜誌專訪中，大衛凱西迪證實自己患有失智症。
他說：「我以前一直拒絕面對，但心裡其實都了解，這一天終究會來。」
這位男星表示，他的母親、電視女星艾佛琳沃德（Evelyn Ward）在2002年診斷出患有阿茲海默症，接下來8年狀況一路惡化，變成無法走路，不會講話，必須包著成人尿布。艾佛琳沃德已於2012年過世，享壽89歲。
大衛凱西迪說，在母親生命最後幾年，「我知道她還認得我，因為每次我走進她的房間，她總會掉下眼淚。」他說：「我很怕自己有一天也會變成那樣」。
他在個人網站上發表聲明對各界關心表示感謝。他寫道：「我不會從此消失不見，我將透過我的網站與臉書專頁與大家保持聯絡。大家可以想像，這真的是我這輩子所做過最困難的決定。」
對於今年的計畫，他宣布在2017年內，將在北美各地巡迴舉辦現場演出，「希望大家能找時間來看看，跟我一起慶祝一下。」巡迴演出告一段落之後，他則決定好好休息，把重心放在照顧個人健康。1060222
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