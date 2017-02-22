MLB／野生朗神出現在防護室 隊友爭相拍照NOWnews今日新聞 (2017-02-22 08:35)
對多數大聯盟球員來說，受傷是很敏感的一個關鍵詞，尤其是膝蓋的碰撞，那是可能導致一個球員就此結束生涯的傷勢。不過對於聯盟中著名的「鐵人」鈴木一朗來說，似乎沒有什麼傷病能對他構成威脅。他在本日春訓的候，不慎在守備時和隊友發生碰撞，結果傷到了右膝，雖然目前沒有大礙，不過因為生涯以健康著名的他，來到球隊的運動傷害防護室實在是一件稀奇的事，因此反而引來隊友爭相和他合照。
事情發生美國時間週二晚間，當時球隊正在進行春訓，一朗當時守在中外野，而Brandon Barnes則守右外野，兩人都在追逐一顆高飛球，但是彼此都沒有聽到隊友的呼喊聲，於是不可避免的發生了激烈的衝撞。
曾打過美式足球的Barnes膝蓋正巧撞在一朗的右膝上，當下他走起路來就一跛一跛的，而且下背部似乎有些不適，球隊對此很謹慎，馬上讓他去運動傷害防護室做進一步的治療和檢查。
不過一朗本人倒是很輕鬆，他認為不會有大礙，明天自己還是能出現在球場上。不過或許是因為「朗神」出現在防護室實在是太少見，隊友Dee Gordon和Martin Prado爭相過來和他拍照，以保存這歷史性的一刻。
鈴木一朗16年的大聯盟生涯，僅在2009年進過1次傷兵名單，而且不是因為受傷，而是因為壓力過大導致胃潰瘍。他生涯出賽2411場，是本世紀出賽最多的球員。
因此總教練Don Mattingly也開玩笑的說，一朗應該繼續追求4000安，而且完全可以打到50歲，因為對他們來說，他完全就是一個老怪物。
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