冷氣團23日報到 吳德榮：連續5天濕冷中央社 (2017-02-22 08:43)
（中央社記者陳姿伶台北22日電）連續5天濕冷的天氣即將到來！氣象專家吳德榮今天表示，明天鋒面及大陸冷氣團南下，氣溫驟降、中部以北轉有雨，直到28日冷空氣才會緩慢減弱，小幅升溫。
吳德榮今天在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」表示，今天天氣回暖，水氣增多，大氣趨於不穩定，各地皆有局部短暫陣雨的機率，部分地區可能會下雷雨。
吳德榮指出，明天鋒面及大陸冷氣團南下，氣溫驟降、中部以北轉有雨，天氣變化很大，愈晚愈冷；24至27日受大陸冷氣團影響，日、夜的氣溫皆低，整天濕冷，中部以北、東部降雨比較明顯，南部也有局部短暫雨的機率，迎風面及山區不排除有較大降雨。
28日冷空氣緩慢減弱，氣溫僅小幅回升，北台灣仍濕涼微冷。3月1日才轉乾。
吳德榮表示，23日晚上至25日，台北市的最低溫約可降至攝氏14度左右、中部以北沿海空曠地區低溫約在12度左右；26日及27日的氣溫，約僅1度的升幅。
吳德榮提醒民眾，連續5天濕冷的天氣，感受上特別冷，一定要注意保暖。1060222
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