經典賽官網引中職官網 介紹中華隊戰力中央社 (2017-02-22 08:39)
（中央社記者曹宇帆洛杉磯21日專電）世界棒球經典賽官方網站（WBC）今天介紹預賽A組的以色列與荷蘭隊，不過文中引述中華隊職棒英文官網說，中華隊的投手群戰力有隱憂。
中華隊、以色列、荷蘭與南韓本屆經典賽預賽同屬A組，另根據殷格里斯（Josh Inglis）的推特個人頁面，他是中華職棒英文官網的撰稿人，WBC在介紹荷蘭隊的文章中另引述他的專文，分析中華隊這次參加經典賽的戰力。
文章指出，中華民國棒球協會與中華職棒聯盟的角力損及中華隊的陣容，因此中華職棒的Lamigo桃猿隊宣布拒絕參賽，中華隊陣中沒有球星王柏融、林泓育和陳俊秀。
文章另提及，殷格里斯表示，在這屆的賽事，中華隊先發陣容是這支球隊最優秀選手，但投手群存有隱憂，而旅日台灣左投陳冠宇是先發投手的王牌，而前底特律老虎隊的台灣左投倪德福，則是牛棚的要角。
此外，文章也介紹南韓這次組隊情況，去年9個在美國職棒大聯盟效力的球員，只有聖路易紅雀隊投手吳昇桓（Seung Hwan Oh），以及前西雅圖水手隊1壘手李大浩（Lee Dae-Ho），入選28人名單。
而WBC官網對A組賽事的預測則是各有擅場，稱讚荷蘭內野陣容是他們被看好預賽出線的主因，但中華隊上屆就是打敗荷蘭挺進第2輪。
至於首次參賽的以色列去年資格賽橫掃對手晉級，南韓上屆雖預賽就被淘汰，但是這次有主場優勢，勝負難料。1060222
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