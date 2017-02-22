原標題：研究稱：美國得州人口販賣受害者超31萬

中新社休士頓2月21日電 美國得克薩斯州大學奧斯汀分校近期發佈一項開創性研究報告指出，得州有超過31萬人口販賣的受害者，其中包括被迫從事性交易的近79000名未成年人和青年受害者。

「這是我們開創性地第一次了解得州人口販賣的範圍和影響。其他州很少對這種被剝削人數有所洞察。」領導該項研究的「家庭暴力和性侵犯研究所」主任阿門達里茲表示，「重要的是，每一個數字反應了我們身邊有一個人生活在類似奴隸制的條件下，研究結果是為呼籲人們要有所行動。」

根據研究結果，得州至少有31.3萬人口販賣的受害者，其中約79000名未成年人和青少年被迫從事性交易，另有約23.4萬名勞動力販賣受害者。來自其他國家的非法移民往往因怕報案遭遞解而甘願受剝削。

報告指出，雖然在大州的大型城市中普遍存在人口販賣，例如得州，但這種罪行包括強迫或脅迫賣淫和勞動，因此範圍很難衡量。現有數據幾乎完全集中在已查明的受害者身上，實際上只能說明一小部分問題。

為彌補差距，研究人員2014年推出了「得州全州人口販賣繪圖」項目，目的是量化人口販賣的程度和對經濟的影響，得到州長辦公室刑事司法部門的資助。

研究表明，人口販子每年可從受害者身上獲利6億美元，被販賣者主要集中在得州最危險的行業，包括移民農場、建築業、餐館工人和園丁。此外，得州用於打擊販賣未成年人和青年賣淫及對受害人善後，已經花費了近66億美元。

《休士頓紀事報》強調，研究工作是初步和保守的，但標誌著向前邁出了重要一步。(完)