俄準備2018年總統大選 已假設普京將尋求連任北京新浪網 (2017-02-22 08:37)
中新網2月22日電 據外媒報導，俄羅斯克里姆林宮已經開始為2018年的總統大選做準備，並假設現任總統普京將尋求連任。
據報導，克宮消息人士透露，克宮已在假設普京參與總統選舉的情況下進行籌備工作。其中一名消息人士稱：「我毫不懷疑，他將參加。」。
目前的俄羅斯憲法規定，總統任期為六年，可以連任一次。
克宮的內政事務團隊成員和專家們日前召開了關於如何順利舉辦總統大選的會議，成員們認為，在2018年3月大選中普京可能獲得比以往更多的選票。
據悉，普京自2000年以來已擔任三任總統，一任總理。2018年他是否會尋求連任，一直是外界關注的焦點。
目前，普京仍未明確表示是否將參選。
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