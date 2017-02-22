英被指在脫歐談判有金錢交易 英高官否認傳聞北京新浪網 (2017-02-22 08:19)
中新網2月22日電 據外媒報導，英國政府被指計劃付錢給歐洲聯盟的東歐成員國，換取他們在英國與歐盟展開脫歐談判時給予支持。對此，英國脫歐事務部長戴維斯21日否認有此事。
戴維斯表示，這樣的傳聞令人難以置信。他說：「我們仍未開始談判，我不認為我們會以這樣的方式來處理談判。」
戴維斯也表示：「這不是離婚，這是開展新的關係。」
歐盟委員會主席容克21日在此間透露，即將啟動《里斯本條約》第50條展開脫歐談判的英國政府將面臨艱苦卓絕的談判，「天價」脫歐的局面不可避免。
容克當天在比利時眾議院演講時做上述表示。他指出，英國脫歐肯定不會「打折」或者「零損耗」，歐盟方面會開出一張「天價」的賬單讓英國政府來承擔。
英國政府計劃在3月底前觸發《里斯本條約》第50條，正式開啟脫歐談判。按照歐盟法律，脫歐程序一旦啟動，有關各方須在兩年內完成談判，如需延長談判，應得到其他27個歐盟成員國的一致同意。
英國首相特雷莎？梅此前曾表示，如果歐盟對英國脫歐進行「懲罰」，無異於「自殘」。
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