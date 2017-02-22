MLB／2年2100萬美元 威特斯轉戰華盛頓NOWnews今日新聞 (2017-02-22 07:58)
根據FOX體育記者Ken Rosenthal表示，國民和前金鶯捕手Matt Wieters(麥特·威特斯)的談約進度已接近尾聲，雙方將會簽下一紙2年2100萬美元的合約。未來Wieters將補上Wilson Ramos離開的空缺，扛下守衛華盛頓本壘的工作。
據了解，Wieters今年的薪水將是1000萬美元，在本賽季結束後，他將會有一個球員選擇權，如果他選擇留下，那麼在2018年賽季他將獲得1100萬美元的薪水。
Wieters上賽季結束後投入到自由市場上，一直都是各球隊很感興趣的選手，但奇怪的是，儘管風聲很多，但沒有哪一隊真正有深入接觸過，也因此他直到快要開季了才決定和國民簽下合約。
屆滿30歲的Wieters去年球季繳出.243 / .302 / .409的打擊三圍，有17發全壘打和66分打點，是一位打守俱佳的好補守。
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