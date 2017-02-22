▲關島莫蘭號沈船今年四月將屆滿百年，關島觀光局也藉此將盛大舉行系列活動。（圖／關島旅遊局）

德國巡洋艦莫蘭號 (SMS Cormoran II) 在關島沉船今年四月將屆滿百年，關島觀光局藉此將盛大舉行系列活動，公開這沉睡百年的動人歷史篇章，向世人披露德國巡洋艦與關島在一戰所結下的不解之緣，以及如何成為全世界獨一無二的潛水景點。



1914年的12月，一戰如火如荼之際，德國的莫蘭號因疲於太平洋上的戰爭與缺少煤炭的情況下擱淺關島。當時美國尚未加入戰局，關島軍事政府經過決議，不替莫蘭號添燃油，但允許這群德國士兵登陸，這群士兵與莫蘭號在關島滯留了兩年半之久，也與關島當地人建立起堅定情誼，直到美國宣布加入一戰。關島軍事政府下令船長Zuckschwerdt向美方投降，一艘補給船在沒有掌握到最新情況下返回到莫蘭號的過程中，遭到美國士兵拉弓射出火箭以示警告，這是第一次世界大戰期間美國的首發砲火。



船長Zuckschwerdt出於愛國赤忱，決定讓莫蘭號自行沉沒。在接下來的26年，莫蘭號便靜靜地沉睡在海底，直到1943年8月27日。一艘日本貨船東海丸號 （Tokai Maru） 在二戰期間被美國潛水艇發出的魚雷擊中，正好沉在莫蘭號的上方，如今兩艘船艦仍並躺於海下120英尺處。這裡是世界唯一的潛水地點，潛水者可以同時看到來自前後兩次世界大戰的沉船遺跡。

▲莫蘭號和東海丸號經典潛點，吸引無數潛水愛好者前來朝聖。（圖／關島旅遊局）



為紀念這個特殊日子，關島觀光局推出莫蘭號沉船百年紀念日之旅，號召全球潛水愛好者與戰爭迷前往朝聖，活動期間不僅關島博物館和T. Stell Newman 遊客中心將舉辦歷史講座和展覽，讓參加者能緬懷這段改變人類歷史的百年歷史，同時還能潛入海底親眼目睹這個深具意義的莫蘭號沉船潛點。此外，關島觀光局將於4月7日舉辦兩次紀念儀式，包含在阿普拉港 （Apra Harbor）與亞迦納美國海軍墓地的花圈敬獻儀式，藉此悼念在世界大戰犧牲的六名戰士。



關島素有潛水度假勝地之美稱，關島觀光局定期於大型潛水組織向潛水愛好者推廣海洋保育與豐富的海洋資源，關島藍洞和大裂谷一直深受潛水者的喜愛，但像莫蘭號和東海丸號如此具歷史價值的經典潛點，更加讓人著迷。