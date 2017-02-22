特朗普哀悼俄駐聯合國代表丘爾金逝世北京新浪網 (2017-02-22 07:59)
【環球網報導 記者 查希】據俄羅斯衛星網2月22日報導，美國總統特朗21日就俄羅斯常駐聯合國代表維塔利？丘爾金逝世表示哀悼。
白宮發表聲明稱：「特朗普總統悲痛地得知俄常駐聯合國代表丘爾金意外離世。」
特朗普稱，「高水平外交官丘爾金在紐約與美國夥伴們一起工作了10多年」。文件指出：「儘管美國有時與俄夥伴意見不一，但丘爾金在兩國就關鍵國際安全問題的合作中發揮了重要作用。」
俄聯邦常駐聯合國代表丘爾金2月20日在其65歲生日的前一天在紐約猝然離世。聯合國大會當天在舉行全體會議前特別默哀一分鐘。
此前報導，第71屆聯大20日在紐約總部舉行全體會議，聽取有關「振興聯大特設工作組」的通報。該工作組共同主席、阿聯酋常駐聯合國代表努賽貝(Lana Zaki Nusseibeh)向與會各國代表通報了丘爾金去世的消息，並向俄羅斯政府、俄羅斯代表團、丘爾金的妻子和孩子表示深切慰問。努賽貝說，丘爾金生前是我們所有人親愛的同事，一個為祖國盡職盡責的外交官，也是我們所認識的最傑出的人士之一。
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