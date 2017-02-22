中新網2月22日電 據韓媒報導，當地時間21日上午9時30分許，韓國前青瓦台首席秘書禹柄宇再次抵達獨檢組辦公室接受調查，在停留約10分鐘之後，禹柄宇乘坐獨檢組車輛前往首爾中央地方法院。

當地時間當天上午10時許，禹柄宇抵達法院，在面對記者「您現在還是否認所有的嫌疑嗎？」的提問時，他表示：「將在法庭上做出回答」。而就「您對此次親信干政事件是否負有責任？」的問題，禹柄宇沒有作答。

報導稱，民政首席秘書是總統最親近的幕僚，掌握政府高層官員任用、罷免的大權。獨檢組對禹柄宇的調查過程中發現，禹柄宇涉嫌默許、幫助朴槿惠閨蜜崔順實干涉國家政策，還涉嫌向負責調查「禹柄宇貪腐嫌疑」的獨檢組檢察官李碩洙施壓並迫使其辭職。

此外，與青瓦台政策意見不一致的文化體育觀光部的5名官員也曾受到降職處分；青瓦台還曾指使公正交易委員會調查希傑娛樂公司，但遭到公正委拒絕之後，多名科長級官員遭辭退。

禹柄宇還被認為是2015年中東呼吸綜合征(Mers)爆發時所有非正常人事變動的幕後主使。

韓國獨檢組於本月19日向法院提交了禹柄宇的批捕提請，禹柄宇面臨瀆職、濫用職權、在國會聽證會作偽證等多項指控。據悉，法庭將在21日深夜或22日凌晨就是否批捕禹柄宇做出判決。