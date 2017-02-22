特朗普政府擬擴無證遣返移民範圍 加速遣返程序北京新浪網 (2017-02-22 07:41)
特朗普政府計劃擴大遣返移民類別，將加速執行數十萬無證移民的遣返程序。此外，特朗普政府還將提高庇護門檻，只讓最終獲得批庇護機會較高的難民逗留境內等待審批，以免太多人趁機逗留美國。
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