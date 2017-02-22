中新網2月22日電 據美媒報導，美國總統唐納德？特朗普在競選期間承諾,新政府將在外交政策上做出重大改變，比如與俄羅斯尋求一致、對伊朗採取更為強硬的措施以及為以色列領導人內塔尼亞胡提供強有力的支持……

然而，特朗普就任總統已經過去一個月了，新政府正在重新定義其關注的焦點。

據報導，特朗普在其就職講話中堅持稱，美國的外交政策應遵循一個原則。

特朗普說， 「從今天開始，將只有美國優先，美國優先。在貿易、稅務、移民和外交事務上所做出的每一項決策都應遵循這個原則。」

在特朗普總統上任的第一個月，他已經開始對持續幾十年之久的傳統和國際關係進行改變。

特朗普於近期歡迎以色列總理內塔尼亞胡到訪白宮，這一展現美國與以色列團結一致的舉動標誌著兩國關係進入新的時代。

特朗普作為總統候選人時曾承諾，將美國駐以色列大使館從特拉維夫搬到耶路撒冷，並且看上去似乎認可以色列在約旦河西岸的定居點計劃。然而，在成為總統之後，特朗普表示他正「考慮」大使館搬遷的問題，並且敦促以色列「抑制」定居點的擴建行動。

特朗普在一場聯合記者會上還放鬆了美國長久以來支持的通過兩個國家解決方案處理巴以問題的立場。特朗普說，「我在考慮兩國和一國的解決方案，我喜歡雙方都認可的方案。」

此外，特朗普誓言阻止伊朗獲得核武器，批評德黑蘭與世界六國於2015年簽署的核協議是「著實糟糕的協議」。特朗普於2月針對伊朗近期的彈道導彈試射問題向德黑蘭施加了新的制裁。特朗普稱，「我將採取更多措施讓伊朗再也不能，我是說永遠不能發展核武器。」

儘管俄羅斯與伊朗的關係以及有關俄羅斯干擾2016年美國大選的控告引發外界擔憂，但特朗普多次暗示美國與俄羅斯增進關係或許是個好主意。這讓一些美國議員和歐洲的盟友感到不安。

美國副總統邁克？彭斯上周末在布魯塞爾試圖安撫美國在歐洲的夥伴。彭斯說，「儘管美國將繼續追究俄羅斯的責任，但我們也將在特朗普的領導下尋求他認為能夠尋找到的新的一致。」

報導指出，美國新一屆政府已經上台幾周，隨著特朗普繼續塑造並定義他提出的「美國優先」政策的具體意涵，其它國家正在為對美關係出現重大改變做準備。