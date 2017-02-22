原標題：德國加大擴軍力度 到2024年增兵兩萬

中新社柏林2月21日電 (記者 彭大偉)德國國防部21日宣布，將在此前公佈的中期規劃基礎上增大擴軍規模，到2024年使現役軍人總數達到19.8萬人。考慮到德軍截至今年1月底現役為177956人的規模，這意味著此次擴軍規模將達到2萬人。這是德國去年5月作出統一25年來首個擴軍決定后，不到一年內再度宣布加大擴軍力度。

2016年5月，德國國防部長馮德萊恩宣布德國正式放棄自1990年兩德統一至今實行的軍力收縮政策。這位女國防部長當時宣布的一項中期計劃顯示，到2023年德國將擴軍7000人，新增文職人員4400人，並陸續從裝備、預算和人員三方面強化軍力。

本月21日召開的德國國防部年度人力會議決定，在上述擴軍計劃基礎上，將擴軍目標周期延長至2024年，並將擴軍后的總軍力目標定為現役軍人19.8萬、文職人員6.14萬左右。

德國國防部將這一輪擴軍稱為軍隊「人員轉型」。德國防長馮德萊恩當天表示，無論在打擊伊斯蘭國恐怖主義、非洲馬里維和，抑或北約在波羅的海三國日益增強的軍事存在上，德國聯邦國防軍面臨的要求都是前所罕見的。她強調，德軍未來對人力資源的需求只會與日俱增，如當前面臨的信息戰風險便必須得到應對。

「我們將在去年開啟的人員轉型之路上持續前進。」馮德萊恩說。

今年以來，德國軍隊已參與到北約的一項軍事部署中，向靠近俄羅斯的波羅的海沿岸國家立陶宛派遣了坦克和數百士兵。這是二戰結束后，首次有德國士兵進駐立陶宛。

就在德國作出此項決定前數日，美國副總統在慕尼黑安全會議演講時再度敦促歐洲國家更多地承擔北約防務開支。德國總理默克爾回應稱，德國對自己承擔的義務有清晰認識，將「採取一切努力」去實現這一目標。(完)