▲「高雄市總圖周四藝術電影院-金基德」影展，即日起即開放售票。（圖／雄影，2017.02.22）

說起南韓最有名氣獨立導演，驚世名導金基德當之無愧，他的《聖殤》更是南韓第一部獲得威尼斯金獅獎的電影，高市電影館趁著金基德導演新片上映之際，回顧選映他3部2010年代創作電影。

這3部電影包含：超越道德與倫理母子關係的《聖殤》，一度被南韓禁演的《莫比烏斯》兩部驚世之作，以及深刻探討加害人與被害人關係的《一對一》，另外更有金基德神祕場將於3月揭曉。

金基德擅長以極端的性和暴力，深掘人性的慾念與黑暗，影片中充滿各式隱喻的符號，空靈哲學的思考，而學美術出身的他，極會運用意境式的唯美鏡頭表達，常有人說「金基德的電影，才是真的電影。」

2002年他以作品《援交天使》，獲得柏林影展銀熊獎；同年再以《空屋情人》贏得威尼斯影展最佳導演，自此奠定國際影壇地位。《聖殤》更讓他在國際上，獲得「對社會議題拋出極端的質問與訊息的導演」的封號，透過毫不裝飾的表現，建構他獨一無二的電影世界。