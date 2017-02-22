傳臉書洽談串流直播MLB賽事 每週1場中央社 (2017-02-22 07:24)
（中央社紐約21日綜合外電報導）路透社引述2名知情消息人士報導，臉書正和美國職棒大聯盟（MLB）洽談賽季期間，每週直播1場比賽。對亟欲提供更多賽事轉播的臉書來說，可能是一大關鍵勝利。
運動賽事是觀眾仍觀賞實況轉播的少數內容型態之一，因此對臉書（Facebook）、推特（Twitter）等社群媒體來說，賽事串流直播是吸引觀眾的關鍵，
運動媒體顧問柏克（Lee Berke）表示：「臉書正積極想納入賽事節目內容，臉書現在已經是傳統媒體體育節目的競爭者之一。想當然爾，他們會找上像MLB等品牌賽事節目。」
根據其中1名消息人士，雙方目前正處於進一步的磋商。目前還不清楚哪些賽事會在臉書上直播。臉書方面拒絕評論。MLB也未回應尋求評論的要求。
顧問指出，藉由和臉書結盟，MLB可望取得接觸大量年輕觀眾的管道。1060222
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