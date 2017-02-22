因被指與俄羅斯駐美大使通電話討論美對俄制裁，擔任美國總統國家安全事務助理僅20多天的邁克爾·弗林近日提出辭職。今日俄羅斯電視台網站20號報導稱，俄羅斯外長拉夫羅夫表示，就弗林事件我們不難看出，美國情報部門已經公開承認，長期對俄羅斯大使進行監聽。