李佳玲傻眼「這項」拿第一 劉盈秀遭狂粉圍堵NOWnews今日新聞 (2017-02-22 07:00)
近日專門分析網路大數據的「網路溫度計」公布「新一代主播女神」人選，冠軍由中視主播李佳玲奪得，不過得獎者本人卻是多天後才知此消息，笑說功課從未拿過第一名，卻在這比賽奪冠，非常不敢相信；而運用「KEYPO大數據關鍵引擎」調查網路討論度最高的主播，也發現中天主播劉盈秀挺進前10名。
目前在日本休假的李佳玲表示，因為人在國外所以消息有delay，突然收到很多朋友、粉絲的祝賀訊息才知道自己得第一。對於得到新一代主播女神封號，雖然不知道評選依據是什麼，但很高興大家的支持，開心之餘也不忘感謝父母給予自己一個受人喜愛的容貌，驚訝直說：「天啊！以前讀書都沒有拿過第一名，竟然在這項票選上拿到了第一名，實在是不簡單啊。」
其實李佳玲去年剛結婚，十分感謝大家依舊對人妻那麼喜愛，沒想過自己也能闖出一片天，不過被詢問新的一年是否有做人計畫？她表示：「因為老公常出差，所以兩人世界都還沒享受夠...連蜜月都還沒有時間」，希望能多一點空間和老公獨處，暫無做人計畫。
而根據「KEYPO大數據關鍵引擎」調查網路討論度最高的主播，中天主播劉盈秀挺進前10名排行榜，原來是她擁有雙大眼睛，加上清新脫俗的氣質，吸引一票死忠粉絲，在多家電視台競爭激烈之下，新生代主播不斷冒出頭，劉盈秀依然名列前茅，她開心表示:「感謝粉絲與媒體的厚愛，會繼續以正面優質多元的形象，在各方面領域累積收視、人氣與專業。」
出身書香世家的劉盈秀，求學期間獲獎無數，卻坦言曾遇過瘋狂粉絲在電視台堵人、想跟著回家，她回憶：「真的有嚇到，那時剛好在棚內播新聞沒遇到！」不過粉絲仍有分好壞，很感謝一路支持的她觀眾，往後會繼續呈現最好的一面給大家。
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
iPod mini USB．IPOD MP3．IPOD 襪套．IPOD 葡萄．philips ipod．SONY iPod．IPOD 麵包．IPOD 襪子．ipod 配件．IPOD 皮夾．IPOD 肩帶．IPOD 貨車．ipod touch．IPOD 吊繩．3C ipod．IPOD shuffle．IPOD 手機．iPod classic 160G．ipod 64g．IPOD mp5．ipod touch 16G．IPOD 電腦．IPOD CD．IPOD 揹帶．ipod apple．apple ipod touch 32gb．moshi iPod．ipod touch iphone5．IPOD NANO 五代．ipod 防水
李國毅連俞涵 如朕親臨戲裡戲外歡喜冤家【中央社】
橋本環奈高中畢業 事業線解放網友驚呼「發育超好」【NOWnews今日新聞】
大S心臟舊疾昏倒送醫 汪小菲嚇哭【中央社】
情歌王子湯米佩吉自殺身亡 得年46【中廣新聞網】
人夫道歉【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》