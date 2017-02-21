▲李佳玲榮獲「新一代主播女神」第一名；劉盈秀遭瘋狂粉絲放話想跟回家。（圖／中視、中天提供，2017.2.21）

近日專門分析網路大數據的「網路溫度計」公布「新一代主播女神」人選，冠軍由中視主播李佳玲奪得，不過得獎者本人卻是多天後才知此消息，笑說功課從未拿過第一名，卻在這比賽奪冠，非常不敢相信；而運用「KEYPO大數據關鍵引擎」調查網路討論度最高的主播，也發現中天主播劉盈秀挺進前10名。

目前在日本休假的李佳玲表示，因為人在國外所以消息有delay，突然收到很多朋友、粉絲的祝賀訊息才知道自己得第一。對於得到新一代主播女神封號，雖然不知道評選依據是什麼，但很高興大家的支持，開心之餘也不忘感謝父母給予自己一個受人喜愛的容貌，驚訝直說：「天啊！以前讀書都沒有拿過第一名，竟然在這項票選上拿到了第一名，實在是不簡單啊。」

其實李佳玲去年剛結婚，十分感謝大家依舊對人妻那麼喜愛，沒想過自己也能闖出一片天，不過被詢問新的一年是否有做人計畫？她表示：「因為老公常出差，所以兩人世界都還沒享受夠...連蜜月都還沒有時間」，希望能多一點空間和老公獨處，暫無做人計畫。

▲李佳玲（左）與劉盈秀都很感謝觀眾愛戴。（圖／中視提供、翻攝劉盈秀臉書，2017.2.21）

而根據「KEYPO大數據關鍵引擎」調查網路討論度最高的主播，中天主播劉盈秀挺進前10名排行榜，原來是她擁有雙大眼睛，加上清新脫俗的氣質，吸引一票死忠粉絲，在多家電視台競爭激烈之下，新生代主播不斷冒出頭，劉盈秀依然名列前茅，她開心表示:「感謝粉絲與媒體的厚愛，會繼續以正面優質多元的形象，在各方面領域累積收視、人氣與專業。」

出身書香世家的劉盈秀，求學期間獲獎無數，卻坦言曾遇過瘋狂粉絲在電視台堵人、想跟著回家，她回憶：「真的有嚇到，那時剛好在棚內播新聞沒遇到！」不過粉絲仍有分好壞，很感謝一路支持的她觀眾，往後會繼續呈現最好的一面給大家。