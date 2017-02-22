（中央社記者張謙香港2017年2月21日電）中國大陸軍事專家杜文龍今天說，如果美國軍艦在南海「有害通過」，大陸方面就要「管一管」。



中國大陸中央電視台晚間播出軍事節目，介紹中共解放軍近日在南海演習事宜，杜文龍在節目上作了以上表示。



節目主持人說，有外媒報導，中共解放軍近日在南海演習是等待美軍的到來，不知是否如此。杜文龍回答說，這種說法有一定道理。



他說，外國船隻在南海一直享有無害通過權，這是可以的。但如果有船隻不按照無害通過，而是「有害通過」，那就要管一管。



他並說，中共解放軍今後在南海演練將會常態化。



此外，對於有台灣媒體報導中共解放軍在南海對即將到來的美國卡爾文森號航空母艦打擊群形成遠、中、近的防禦網，杜文龍說，大方向是對的，但有些地方不清楚。



他說，中共解放軍在南海的遠、中、近程防禦系統，遠程是飛彈，中程有驅逐艦，近程有防空炮和高炮等。



此外，中共解放軍在南海已形成陸、海一體防禦網，並形成新的島、海一體。



對於這次南海軍演，杜文龍特別提到，這次演練有10艘登陸艦參加，是過去罕見的。他說，這是要展現登陸艦的登陸能力及輸送能力。



他形容登陸艦成為中共解放軍連接南海島礁和大陸本土的海上橋梁。



另外，中國國際問題研究所研究員楊希雨說，如果南海有事，制空權至關重要，因此，紅旗9中遠程防空飛彈在這次演練中現身。



百度資料顯示，楊希雨曾擔任中國大陸外交部朝鮮半島事務辦公室主任；杜文龍有大校軍銜，是解放軍軍事科學院作戰理論和條令研究部正師職研究員。



據報導，卡爾文森號航艦打擊群近日已抵達南海，外界高度關注打擊群艦艇是否會進入陸控南海島礁的12海里範圍內。