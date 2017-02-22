巨人隊台灣好手陽岱鋼21日進行練打，他因為下半身拉傷所以跟著三軍練習，目前已經可以練打100球左右，最快可能3月就會回到一軍春訓。

陽岱鋼說：「狀況比想像中好，打擊已經沒問題，就是輕鬆，正常揮棒。」

陽岱鋼是在9日受傷，並未隨一軍前往沖繩二次春訓，反而跟三軍留在宮崎基地訓練，為了趕上開季，他很謹慎準備，目前上市已有好轉。

陽岱鋼也積極跟隊友交流，除了跟片岡治大一起吃飯外，山口俊也一起，並展現出前輩風範。