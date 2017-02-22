日職／陽岱鋼已無大礙 最快有望3月回一軍春訓NOWnews今日新聞 (2017-02-22 06:00)
巨人隊台灣好手陽岱鋼21日進行練打，他因為下半身拉傷所以跟著三軍練習，目前已經可以練打100球左右，最快可能3月就會回到一軍春訓。
陽岱鋼說：「狀況比想像中好，打擊已經沒問題，就是輕鬆，正常揮棒。」
陽岱鋼是在9日受傷，並未隨一軍前往沖繩二次春訓，反而跟三軍留在宮崎基地訓練，為了趕上開季，他很謹慎準備，目前上市已有好轉。
陽岱鋼也積極跟隊友交流，除了跟片岡治大一起吃飯外，山口俊也一起，並展現出前輩風範。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Olitalia 奧利塔 葡萄籽油．奧利塔 葡萄籽油 1000ml．百格仕葡萄籽油 1L．得意的一天 葡萄籽油．桂格 葡萄籽油．Olitalia 奧利塔葡萄籽油．原裝 葡萄籽油 1000ML．恬沛歐 葡萄籽油．特級 葡萄籽油 1000ml．有機 葡萄籽油．奧利塔 葡萄籽油．有機葡萄籽油．統一 葡萄籽油．奧利塔葡萄籽油．葡萄籽油．囍瑞 BIOES 葡萄籽油．葡萄籽油 禮盒．奧利塔 葡萄籽油 玄米油．Olitalia 葡萄籽油 1000ml．囍瑞 葡萄籽油．得意 葡萄籽油．純葡萄籽油．葡萄籽油 葵花油 禮盒組．BIOES 純葡萄籽油．囍瑞 純葡萄籽油．特級冷壓 葡萄籽油．葡萄籽油 1000ml．奧利塔葡萄籽油 1000ML．奧利塔 葡萄籽油 500ML．奧利塔 Olitalia 葡萄籽油
- 【COACH】經典COACH LOGO 克什米爾羊毛混蠶絲流蘇圍巾披巾(
- 【MAGY】舒適減壓款 牛皮素面繡花腳背帶休閒平底鞋(黑色)
- Master-Piece Density 01378經典尼龍異材拼後背包
- 范登伯格 - 荷莉 進口地毯 - 銀葉 (中款) (140 x 200cm)
- 【SAPHIR莎菲爾 - 金質】紅木保養禮盒
- 【台中沐蘭精品旅館】蝶舞A套房住宿券K2849
- Mr.Smart 9S 高速氣旋移動吸塵掃地機器人(愛馬仕橘)
- JULIO太陽眼鏡 完美工藝/藍色#CANNES BLU
- ic!berlin太陽眼鏡 薄鋼代表作/水銀鏡面#RAF S CHROME
- 【久道/運氣】超淨款空氣清淨機-居家型(適用18坪) 9D-9000
日職【NOWnews今日新聞】
今日數據趣談:最強東道主 三雙無緣全明星MVP?【北京新浪網】
退休大伯臨時改號失大樂透2600萬 派兒女代領獎金【北京新浪網】
曝湖人公牛討論交易巴特勒 路威蘭豆將成籌碼【北京新浪網】
何棄療！林書豪新髮型這是要逆天（圖）【北京新浪網】