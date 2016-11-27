▲劉香慈婚禮嘉賓小嫻夫妻檔。（圖／特派記者吳政璋攝，2016.11.27）

小嫻（黃瑜嫻）日前淚曝天生無子宮，但為了替獨身子何守正傳香火，一直不放棄做人希望，曾砸下430萬赴美找代孕無奈手術失敗，她表示會繼續努力存錢，計畫再次赴美找代理孕母。而命理師則算出小嫻、何守正夫妻宮漂亮，有「好子嗣命格」，鼓勵兩人別放棄希望。

自稱「通靈老師」的命理師江嘉葉表示，就命理的角度來看，「雙方的子女宮都非常漂亮，兩人眼角均發光發亮，能有出人頭地的子女，且個性溫和敦厚，善解人意，但老天開了個大玩笑，給了他們好子嗣命格，小嫻卻無法生育，可惜了這漂亮的格局」，她建議小嫻不要放棄，「一定要尋找代理孕母，或是領養小孩，讓有緣份的孩子能落入何家，接續優秀的傳承，讓婚姻生活能夠更圓滿，多行善多布施，老天一定會賜給麟兒。」