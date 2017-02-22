原標題：挺「薩德」令樂天生意亮紅燈 其房產項目恐遭棄購

[環球時報駐韓國特約記者 張靜 環球時報特約記者 金惠真]雖然樂天集團據稱仍將堅持給「薩德」提供部署用地，但恐怕已深感寒意。據韓國媒體21日報導，受「薩德」影響，原本以中國富豪為目標的樂天世界塔項目旗下的高檔公寓房銷售亮起紅燈。由於擔心中國政府正式對樂天實施制裁，該集團所屬企業的股價21日也集體跳水。韓國SBS電視台援引分析人士的話說，連日來中國媒體猛烈抨擊樂天為「薩德」提供用地，直接影響投資者對樂天的信心。

據韓國財經網站「Edaily」21日報導，123層的樂天世界塔是目前韓國最高的摩天大樓，計劃銷售的高檔公寓房位於42至71層，每套房價從45億至370億韓元不等（1萬韓元約合60元人民幣），中國富豪被視為最主要的潛在客戶群，預期至少有一半客戶將來自中國。

該報導稱，去年10至12月，樂天集團在中國深圳、上海、北京等地接連舉辦該樓盤的推介會，當時吸引了數百名資產超過100億韓元的中國富豪，銷售前景十分看好。然而，近期「薩德」引發的緊張持續發酵，已影響中國買家的購買意願，他們紛紛選擇放棄購買或觀望，令該樓盤的銷售前景十分堪憂。負責銷售該樓盤的相關人士說：「我們計劃於下月中旬正式開盤銷售，受『薩德』影響，預計中國買家的比例不會超過30%。」

韓國《京鄉新聞》21日稱，中國媒體連日來持續敲打準備批准「薩德」換地協議的樂天集團，不僅批判的強度越來越大，還巧妙推動中國民間對樂天的罷買情緒。《環球時報》旗下環球網進行的調查顯示，95%的中國網民準備抵制樂天。《韓國經濟》21日發表社論，批評中國將樂天當作施壓「薩德」的人質。該報稱，中國官方媒體公開呼籲樂天最好離開中國，並認為它正在玩火。英國《金融時報》評論說，中國媒體的最後通牒令樂天陷入困難境地，它被夾在商業利益和韓國政府的意願中間。韓國國防部的說法是，「樂天有能力從全局角度來解決這個問題，換句話說，為了國家安全和國家利益」。

韓聯社韓文版21日上午在報導中國媒體炮轟樂天時，配圖中的「薩德」瞄準五星紅旗。此前，韓聯社中文網文章「薩德」配圖瞄準中國國旗，曾引發中國網民極大反感。當天下午，在環球網關於韓聯社最新配圖的報導發出數小時后，該文章換上了沒有中國國旗的「薩德」圖片。

隨著「薩德」風暴愈演愈烈，感受到壓力的不只是樂天。韓國《國民日報》21日報導說，中國對濟州的投資和觀光呈斷崖式下滑，濟州經濟正被巨大的危機感包裹。濟州道方面當天發佈的數據稱，2016年外國人在濟州購買的房產面積比2015年減少24%，其中中國人購買的面積從2015年的7萬多平方米，減少到去年的5萬多平方米。有分析認為，韓中關係受「薩德」影響嚴重，直接影響了中國人對濟州的投資意願。

財經網站「Edaily」21日的另一篇報導稱，據韓國金融界透露，中國互聯網科技公司百度近期終止了與韓國銀行業推進的合作談判。一名韓國金融圈人士稱：「是百度方面先向韓方提出合作意願的，但自從『薩德』問題發酵后，一切都變了。估計百度認為，沒了韓國市場，東南亞市場也可以替代韓國。」

「中國在經濟領域的報復只是預告片」，韓國《亞細亞經濟》以此為題評論說，有部分韓國專家認為，一旦「薩德」真在韓國部署完畢，中國很有可能拿出比現在更加強力和全方位的制裁。韓國亞洲大學政治外交學系教授李旺輝（音）稱，中國對別國經濟制裁往往通過類似「內功重手法」的方式，即從表面看不出什麼動作，但往往給對方造成實質性損害。現在因「薩德」受影響的還僅是演藝、觀光、化妝品等少數產業，如果「薩德」最終在韓國部署，未來受波及的很可能是韓國幾乎所有產業。