寇特柯本女兒為父親寫下50歲冥誕卡片中央社 (2017-02-22 04:50)
（中央社記者顏伶如波特蘭21日專電）美國流行樂壇經典人物「超脫合唱團」主唱寇特柯本當年過世時，身後留下的女兒佛蘭西斯比恩柯本還不滿兩歲。如今她在父親的50歲冥誕寫下卡片，照片獲得網路熱烈迴響。
1967年2月20日出生於華盛頓州亞伯丁（Aberdeen）的「超脫合唱團」（Nirvana）主唱寇特柯本（Kurt Cobain），1994年4月8日被人發現陳屍於西雅圖住所，得年27歲。這位男星的猝死曾引發謀殺傳言，西雅圖警方調查結果以自殺結案。
佛蘭西斯比恩柯本（Frances Bean Cobain）是寇特柯本的獨生女，她的母親是女星蔻特妮洛夫（Courtney Love）。寇特柯本驟逝時，1992年出生的佛蘭西斯比恩柯本還未滿兩歲。
父親的50歲冥誕這天，佛蘭西斯比恩柯本透過Instagram分享了她親手寫下的生日卡片，短短1天已有超過10萬餘網友按讚。
她在卡片上寫著：「今天應該是您的50歲生日。您受到大家愛戴，也被眾人懷念。感謝您給了我生命的禮物。永遠是您的女兒，佛蘭西斯比恩柯本。」
佛蘭西斯比恩柯本也同時與粉絲分享她與祖母的簡訊對話截圖。畫面顯示，她的祖母寫著，如果寇特柯本仍然在世的話，「他一定為了妳感到非常自鳴得意，到處說著『嘿！那是我的寶貝女兒呢。』」
佛蘭西斯比恩柯本寫道，祖母的話讓她感動流淚，自己也深愛祖母。1060222
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