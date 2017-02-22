資金面後續將出現階段性改善

中國證券報

□本報記者 王姣

周二（2月21日），央行在公開市場開展了1000億元逆回購操作，當日有400億元逆回購到期，由此單日實現資金凈投放600億元，為連續四日凈投放。不過市場資金面仍然偏緊，資金利率趨於上行。市場人士指出，央行公開市場持續凈投放，顯示出維穩市場流動性的意圖，有助於緩解緊張的流動性，提升市場信心，然而整體資金面仍然偏緊，顯示當前市場流動性預期仍偏謹慎。整體來看，在中性穩健的貨幣政策基調下，未來流動性將維持不松不緊的狀態，資金面後續將出現階段性改善。

資金面整體仍偏緊

21日，央行以利率招標方式開展了1000億元逆回購操作，具體包括400億元7天期、300億元14天期、300億元28天期逆回購，其中標利率分別為2.35%、2.50%、2.65%，均與上次持平。考慮到當日有400億元逆回購到期，昨日實現資金凈投放600億元，為連續第四個交易日凈投放。

儘管公開市場延續凈投放，但市場資金面仍偏緊。Shibor連續五日全線上漲。隔夜Shibor漲7.44bp報2.4830%，創1月26日以來新高；7天期Shibor漲1.60bp報2.6910%；更長期限的1個月、3個月期也分別上漲0.70bp、0.82bp，分別連續18日、16日上漲。

銀行間質押式回購市場上，昨日隔夜加權利率成交在2.74%，上漲了約12bp；7天加權利率成交在3.74%，上漲了約40bp；14天加權利率成交在4.34%，上揚了約33bp；更長期限的21天、1個月加權利率也分別上行約13bp、18bp。

據市場人士透露，昨日早盤資金面緊張，開盤伊始隔夜至21天就集中大量市場買盤，非銀機構零星在各個期限有少量高價融出，早盤隔夜市場報價一度走高至7.00%。

資金面將恢復平穩

分析人士指出，公開市場延續凈投放，有助於緩解緊張的流動性，提升市場信心，後續隨著市場情緒改善，預計未來幾日資金面將恢復平穩。

消息面上，央行周二稱，目前，定向降准考核及存款準備金率動態調整已實施三年。近日，根據2016年度金融機構信貸支農支小情況，實行了定向降準例行考核。考核結果有上有下，大多數銀行上年度信貸支農支小情況滿足定向降准標準，可以繼續享受優惠準備金率。此次準備金率動態調整將於2017年2月27日實施。

申萬宏源證券表示，央行定向降准操作對資金面利好無宜。自去年8月底資金面上行至今，市場對資金面的預期較為悲觀。而資金面隨基本面而動，在經濟下行壓力不減的情況下，資金面缺乏持續上行的基礎，後期隨著經濟和通脹回落，資金面也將出現階段性改善。

中信證券同時指出，貨幣政策將穩健中性，無意提高實體經濟融資成本。央行將在抑制資產泡沫、金融去槓桿及促進經濟增長、穩定物價之間取得平衡。對於經濟增長和通脹方面，由於經濟復甦的不確定性及物價的相對穩定性，央行暫時仍無提高實體經濟融資成本的意圖。短期內，預計央行將保持政策利率的穩定，同時加強流動性管理。