國家統計局：工業企業優惠政策惠及面擴大北京新浪網 (2017-02-22 03:31)
經濟日報北京2月21日訊 記者林火燦報導：國家統計局今日發佈的調查結果顯示，2016年四季度，工業企業優惠政策惠及面進一步擴大，尤其是創新支持和減稅降費政策惠及企業最多。
調查結果顯示，四季度，在9萬家調查企業中，有2.3萬家企業認為受到過相關政策的幫助和支持，占調查企業的25.7%，政策惠及面進一步擴大。
從調查情況看，創新支持和減稅降費政策惠及企業最多。四季度，在上述2.3萬家受益優惠政策的企業中，受益創新支持和減稅降費政策的企業比例最高，分別為46.0%和43.5%，明顯高於其他選項；與上季度比較，創新支持政策惠及面提高2.5個百分點，減稅降費略降0.7個百分點。受益簡政放權政策的企業比例居第三位，為22.3%，比上季度略降0.7個百分點。
國家統計局表示，上述調查結果表明，隨著一系列政策的出台並逐步實施，感受到政策優惠的企業越來越多。而且，四季度受益優惠政策的大、中、小型企業比例分別也只有36.2%、26.8%和21.2%，說明政策惠及面還有較大提升空間。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
MP3 隨身音響．炫光 音響．影像 音響．USB 汽車 音響．音響系統．三洋 音響．TDF 音響．音響底座．喇叭 音響．LAVOD 音響．藍芽 音響．bose 音響．隨身音響．木質音響．master 音響．音響．Kevin 音響．SAMPO 音響．山水音響．costco 音響．羅技 音響．三星 音響．音響櫃．knight 音響．JVC 音響．mipro 音響．錄音 音響．PHILIPS 組合音響．壁掛式 音響．SUPER 音響
- iBrand真皮 韓系時尚微笑真皮口袋後背包 米白色(快)
- SOMETHING 小泡褲 LADIVA小泡牛仔褲-女-原藍磨
- 【文創集】凱絲 時尚黑4.3尺玻璃大茶几
- 【PROTREK】專業登山太陽能電波錶-藍(PRW-6100YT-1BDR)
- A.S.O 前彈性後避震II 牛皮花漾美型抗震奈米休閒鞋(黑)
- AT HOME-瑞克6 尺梧桐鋸紋二門二抽長櫃
- 【飛狼 Jack Wolfskin】抗UV連帽薄外套-男款(綠色)
- 【SEIKO 精工】競速三眼計時腕錶(8T67-00A0L SSB177P2)
- agnes b.太陽眼鏡 經典小b/透棕色#AB2807 DB
- 【乾唐軒活瓷】喜悅圓融隨身杯 / 白海碧 / 大 / 單層 / 手
18年員工上班打盹5分鐘被開除 法院：罰過重賠13萬【北京新浪網】
胡歌為什麼會有今天的高度？【北京新浪網】
美聯儲唱響鷹聲言論，金價為何仍漲不停！【北京新浪網】
向中國下跪：蒙古用1個月挪威用6年，又一國家認慫【北京新浪網】
紫光國芯800億元定增面臨考驗【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》