經濟日報北京2月21日訊 記者林火燦報導：國家統計局今日發佈的調查結果顯示，2016年四季度，工業企業優惠政策惠及面進一步擴大，尤其是創新支持和減稅降費政策惠及企業最多。

調查結果顯示，四季度，在9萬家調查企業中，有2.3萬家企業認為受到過相關政策的幫助和支持，占調查企業的25.7%，政策惠及面進一步擴大。

從調查情況看，創新支持和減稅降費政策惠及企業最多。四季度，在上述2.3萬家受益優惠政策的企業中，受益創新支持和減稅降費政策的企業比例最高，分別為46.0%和43.5%，明顯高於其他選項；與上季度比較，創新支持政策惠及面提高2.5個百分點，減稅降費略降0.7個百分點。受益簡政放權政策的企業比例居第三位，為22.3%，比上季度略降0.7個百分點。

國家統計局表示，上述調查結果表明，隨著一系列政策的出台並逐步實施，感受到政策優惠的企業越來越多。而且，四季度受益優惠政策的大、中、小型企業比例分別也只有36.2%、26.8%和21.2%，說明政策惠及面還有較大提升空間。