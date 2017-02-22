經濟日報北京2月21日訊 記者喬金亮報導：農業部部長韓長賦在今天召開的全國農村承包地確權登記頒證視頻會議上透露，截至2016年底，全國2582個縣市區開展了試點，確權面積近8.5億畝，基本在全國全面鋪開。其中，山東、寧夏已率先基本完成，今年又增加北京、天津、重慶、福建、廣西、青海等6個省份開展整省試點，整省試點省份達到28個，總體進展順利。

農業部要求加強分類指導，對於基本完成的省份，要加快推進確權成果應用，促進農村集體產權制度改革，推進「三權分置」有序實施；加快建立承包合同網簽和農村承包地確權登記制度。對於計劃2017年底完成的省份，要規範檢查驗收，規範證書發放，保質有序頒發好權屬證書，各類檔案資料做到一戶一檔。對於計劃2018年底完成的省份，要確保數據信息收集的準確、完整；嚴格執行公示程序，進一步完善好合同，建好登記簿。