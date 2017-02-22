地處黃淮平原腹地的河南鄲城是全國糧食生產大縣，也是革命老區、大別山集中連片特困地區扶貧開發重點縣，134萬人口中農業人口佔95萬。走訪工廠車間、徜徉蔬菜生產基地，記者深深被鄲城廣大幹群熱火朝天的脫貧幹勁所打動。

精神扶貧，消除「等靠要」

2月12日，河南省鄲城縣城郊谷集行政村的文化大院里鑼鼓喧天，熱鬧非凡，一年一度的「谷集好人」評比表彰正在這裏進行。舞台上，被表彰的先進們披紅戴花，身披「致富能手」大紅綬帶的楊高領笑得格外開心。

一年前楊高領還是谷集遠近有名的貧困戶，整天無所事事，只想伸手要救助錢。一人吃低保還不行，到處托關係找門道、甚至上訪，非要全家吃低保。

由「等靠要」的上訪戶，到致富先進標兵，楊高領的精氣神發生了巨大的變化。在蔬菜大棚里，正忙著採摘黃瓜的楊高領夫婦，一邊抹著額角的汗珠，一邊告訴記者：「還是勞動致富光榮，非得干出個模樣給大夥看看！這不，現在俺的全部心思都在這兩個蔬菜大棚上了。從早忙到晚，累是累了點，可一個棚一年能掙1萬多元呢！明年俺準備再建一個大棚。」

楊高領的轉變有賴於縣裡開展的精神扶貧計劃。「人窮窮一時，志短短一生。」從扶貧攻堅開始，鄲城就堅持精神扶貧和物質扶貧兩手並重、雙輪驅動。先後組織開展了致富帶頭人評選、科技培訓進千村、文明新風進萬家等活動。通過表彰致富帶頭人、脫貧先進戶，引導和激勵貧困戶對照標杆、學習標杆、看齊標杆，用豫劇、相聲、小品等群眾喜聞樂見的藝術形式，把身邊的先進典型編成戲曲，見賢思齊，調動貧困群眾主動脫貧、勤勞致富的積極性和主動性。

「扶志」，有力推動了貧困戶轉變觀念。楊高領說：「以前我覺得誰吃低保誰有本事誰光榮，現在，誰吃低保誰懶蛋！」

谷集村先後有13名貧困戶放棄了低保名額。楊高領建起了蔬菜大棚，其餘有的建起了肉雞、蛋雞養殖場，有的辦起了槐山羊、波爾羊養殖場，還有人搞起了香樟、桂花、紅葉石楠等花木種植……

「不從思想觀念上轉變，貧困戶不可能實現真正脫貧。只有腦袋先『富』起來，消除『等靠要』思想，激發群眾的內生動力，才能打贏脫貧攻堅這場硬仗。」鄲城縣委書記羅文閣說。

現在，鄲城貧困戶脫貧致富的主體意識和自主脫貧能力越來越強，「人人爭先，勞動致富」的幹事創業氛圍蔚然成風，脫貧攻堅志氣堅定、士氣高昂、勇氣十足。

「志、智」雙扶，徹底「挖窮根」

扶貧要「志、智」雙扶，才能挖窮根。越是貧困縣，越要優先抓教育。一個貧困家庭如果能培養一個大學生，就可以改變一個人、一個家庭的命運，用知識阻斷貧困的代際傳遞。

秋渠鄉於寨村群眾自發捐助成立「村級助學基金」，12年間資助了198個貧困大學生，去年村裡又有7個孩子考入了985和211高校。一批批成功學子陸續反哺家鄉，昔日的貧困村逐步變成了「狀元村」「小康村」。

鄲城有一批像於寨這樣的「大學生村」。近年來，該縣每年高考生都在1.2萬人以上，近七成走入了大學校門，中招成績連續8年領跑全市。全國幼兒教育先進縣、全省教育工作先進縣、職業教育強縣等榮譽數不勝數。

鄲城縣把教育當作最大的民生工程，作為脫貧的治本之策，制定了教育扶貧開發中長期規劃，每年用於教育的投入占財政支出的30%以上，高於全省平均水平12個百分點。

為促進城鄉教育均衡發展，三年來全縣累計投入6億多元，對城區17所中小學以及200所農村薄弱學校進行了標準化改造，堅持每年招錄教師不少於300名充實到農村學校，農村教師績效工資比縣城要高出8%。

為打造更多的優質教育資源，縣政府拿出1000畝最好地段的土地，縣財政累計投入資金15億多元，建設高規格的「七校一中心」教育園區。

鄲城縣還積極吸引社會資金髮展民辦教育，彌補政府投入不足。目前全縣民辦中小學已發展到93所，在校生佔全縣學生總數的26.1%，高出全省15個百分點，形成了與公辦學校競相發展的生動格局。

「掌握一門技術，改變一個家庭。」在普及義務教育的同時，該縣不斷加強職業教育建設，對貧困戶子女建檔立卡，免除中等職業教育學費。目前，鄲城有各類職業教育學校5所，在校生8137人，其中新潮職專已經為社會輸送3000名高素質、技能型人才。

產業扶貧，打造「大平台」

2015年8月，鄲城縣胡集鄉雙龍健（河南）制衣有限公司落戶胡集鄉，僅用四個月的時間便建成投產，目前，公司已招來周圍村民700餘人前來打工。

鄲城縣縣長李全林介紹說：「在精準扶貧過程中，鄲城縣創新用工模式和生產方式，以縣產業集聚區的制衣、制傘、制帽、電絨玩具等20多家勞動密集型規模企業為龍頭，實行『公司+站點』，在全縣設立117個鄉村生產車間，把生產車間『搬』到群眾家門口，吸納3.2萬多名農村富餘勞動力家門口就業。」

雙龍健公司總經理倪大祥告訴記者：「目前，公司已與208戶貧困戶簽訂了到戶增收項目合作協議，並做到優先對缺乏技術的貧困人員免費進行崗前技術培訓，通過培訓可在企業實現就業，熟練工月工資可達3500元到4000元。缺乏勞動技能的貧困人員可以到公司免費領取布料、針線進行半成品加工，再由公司回收。此外，公司按照到戶增收項目的有關政策，每年給貧困戶分紅25%以上，讓貧困戶通過再就業真正實現脫貧。」

鄲城還堅持把「種養加」產業發展作為脫貧攻堅、增加群眾收入的重要手段，重點扶持發展特色農產品產業，支持建設一批生態好、效益高、質量優、品牌強的特色農產品生產基地。目前，鄲城縣培育市級以上農業產業化龍頭企業達25家，建成高澱粉玉米、紅薯、蔬菜等各類基地4個，農民專業合作社發展到2219家，家庭農場213家，流轉土地面積42萬畝，年增效益超過4億元，3萬農村貧困人口受益。

鄲城縣還加大脫貧資金扶持力度，「政府+擔保公司+金融部門」拓寬貸款渠道，2016年，縣財政投入貸款擔保金1200萬元、貼息350萬元、撬動農村信用聯社、郵政儲蓄銀行小額信貸1.2億元，保證了經營主體發展產業的資金需要。「企業+貧困戶+保底分紅」是鄲城脫貧攻堅另一舉措，促進了產業發展與貧困戶增收有機融合、高效運轉。96個產業扶貧基地，帶動貧困戶11360戶、38701人受益。以商務中心區為平台，吸納群眾轉移就業8萬多人，1萬多名貧困人口獲得穩定收入。

2016年實施兩批產業扶貧基地到戶增收項目39個，總投資2486.4萬元，受益貧困農戶6216戶，帶動脫貧人口21380人。新修通村道路180.72公里，村中道路119.13公里，受益貧困村130個，受益貧困人口6萬餘人。全縣實現穩定脫貧人口17355人。鄲城縣產業集聚區升級為省級高新技術產業開發區，商務中心區晉陞為全省「十快」「十先」，農業園區晉陞為國家級農業科技園區，全縣生產總值完成221.1億元，同比增長8.6％。（經濟日報記者 鄭 波 夏先清）