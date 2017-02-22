經濟日報北京2月21日訊 記者馮其予報導：國務院新聞辦今天就供給側結構性改革促進消費、「一帶一路」建設引領對外開放等情況舉行發佈會。商務部部長高虎城在回答《經濟日報》記者提問時表示，中國外貿正在實現由大到強的歷史性轉變，以技術、標準、品牌、質量、服務為核心的外貿競爭新優勢加快形成，新技術、新業態、新模式正在成為外貿發展新的動能。

高虎城說，2016年我國外貿實現了回穩向好。主要表現在4個方面：一是全年進出口降幅小於2015年。2016年全國進出口24.3萬億元（摺合將近3.7萬億美元），降幅比2015年收窄了6.1個百分點。較2015年負增長7%有明顯好轉。二是季度進出口由降轉升，走勢逐漸向好。三是國際市場份額企穩回升。上半年國際市場份額為12.8%，前三季度已經回升到13.1%。預計中國進出口額將佔世界貿易總額份額有望進一步上升。四是出口、進口數量全部實現正增長，全年出口數量增長0.1%，進口數量增長3.1%。貿易額下降主要是一些商品價格長期低迷造成的。

高虎城還從另外4個方面對外貿向好進行了解讀：一是商品結構在不斷優化，出口商品從以消費品為主轉向消費品和投資品並重。全年高附加值大型成套設備出口增長超過5%，高技術含量的航天航空、光電通訊設備增長超過10%。二是貿易主體在不斷優化，民營企業出口佔比達到46%，提高了0.8個百分點，成為第一大貿易主體。三是貿易方式在不斷優化，一般貿易出口佔53.8%，提高了0.4個百分點，加工貿易國內增值率達到44.6%，提高了0.6個百分點。四是新業態成為新動力。試點區域跨境電商進出口1637億元，增長1倍以上。

在分析2016年中國進出口比美國少204億美元這一現象時，高虎城表示，這主要是由匯率波動和國際市場大宗商品價格造成的。中國作為一個貿易大國和出口大國，一年的貿易額將近4萬億美元，2016年的出口仍然佔據全球第一位的地位，比我們一些夥伴高出了五六千億美元。因為短期市場的因素，出現幾百億美元的波動是比較正常的。發展進出口貿易根本目標是發展國民經濟，改善人民生活。「中國依靠低成本發展外貿的時代已經結束了，我們不會以國內資源和環境為代價，盲目地擴大出口，與規模和速度相比，我們將更加關注增長的質量和效益。」

在談到我國1月吸收外資下降時，高虎城表示，近些年來有些產品確實是轉出去了，但是同時也有許多高端產業聚集到中國市場。「這就是市場在資源配置中發揮決定性作用的一個結果。」具體到1月情況時他表示，很難用年初這一個月的情況來說明一年的走勢，更何況中國的一季度因為有春節存在而比較特別，不足以說明中國吸引外資的大勢。

消費已經連續3年成為經濟增長的第一驅動力。2017年消費是否還會如此火爆？對此，高虎城表示，隨著居民收入增長和供給側結構性改革的推進，2017年消費還會快速增長。他說，當前消費市場有「五個重要轉變」，分別是：消費需求從滿足日常需要向追求品質轉變；消費方式從單純線下向線上線下融合轉變；消費品類從商品為主向商品和服務並重轉變；消費行為從千人一面向個性多元轉變；消費理念從講排場、重攀比向綠色節約轉變。

高虎城說，隨著城鄉居民收入持續增長，供給側結構性改革深入推進，「十三五」期間，消費仍將保持昂揚向上的發展態勢，今年全國的消費還會快速增長。商務部將從強化創新驅動、深化流通改革、調整供給結構、優化消費環境4個方面入手，著力補齊流通效率低、成本高、環境差、供需結構錯配等短板，進一步釋放消費潛力，推動消費升級。