經濟日報北京2月21日訊 記者曾金華報導：財政部今天發佈通知，部署做好2017年地方政府債券發行工作，強調各地新增債券發行規模不得超過當年本地區新增債券限額，並要求不斷提高地方債發行市場化水平。

財政部在《關於做好2017年地方政府債券發行工作的通知》中，從限額管理、市場化發行、信用評級、信息披露、資金管理和防範風險等方面提出明確要求。

財政部提出，要合理制定債券發行計劃，均衡債券發行節奏。同時，要不斷提高地方債發行市場化水平，積極探索建立續發行機制。地方財政部門、地方債承銷團成員、信用評級機構及其他相關主體應當嚴格按照市場化原則，進一步做好地方債發行有關工作，不得以任何非市場化方式干擾債券發行工作。