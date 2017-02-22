財政部下發通知要求 提高地方債發行市場化水平北京新浪網 (2017-02-22 03:31)
經濟日報北京2月21日訊 記者曾金華報導：財政部今天發佈通知，部署做好2017年地方政府債券發行工作，強調各地新增債券發行規模不得超過當年本地區新增債券限額，並要求不斷提高地方債發行市場化水平。
財政部在《關於做好2017年地方政府債券發行工作的通知》中，從限額管理、市場化發行、信用評級、信息披露、資金管理和防範風險等方面提出明確要求。
財政部提出，要合理制定債券發行計劃，均衡債券發行節奏。同時，要不斷提高地方債發行市場化水平，積極探索建立續發行機制。地方財政部門、地方債承銷團成員、信用評級機構及其他相關主體應當嚴格按照市場化原則，進一步做好地方債發行有關工作，不得以任何非市場化方式干擾債券發行工作。
關鍵字：
下一則：經濟日報：如何才能摁住「地王」
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
MP3 隨身音響．炫光 音響．影像 音響．USB 汽車 音響．音響系統．三洋 音響．TDF 音響．音響底座．喇叭 音響．LAVOD 音響．藍芽 音響．bose 音響．隨身音響．木質音響．master 音響．音響．Kevin 音響．SAMPO 音響．山水音響．costco 音響．羅技 音響．三星 音響．音響櫃．knight 音響．JVC 音響．mipro 音響．錄音 音響．PHILIPS 組合音響．壁掛式 音響．SUPER 音響
18年員工上班打盹5分鐘被開除 法院：罰過重賠13萬【北京新浪網】
胡歌為什麼會有今天的高度？【北京新浪網】
美聯儲唱響鷹聲言論，金價為何仍漲不停！【北京新浪網】
向中國下跪：蒙古用1個月挪威用6年，又一國家認慫【北京新浪網】
紫光國芯800億元定增面臨考驗【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》