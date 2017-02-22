國家鼓勵金融機構參與高標準農田建設北京新浪網 (2017-02-22 03:31)
經濟日報北京2月21日訊 記者林火燦報導：國家發展和改革委員會有關負責人今日表示，將鼓勵和引導商業性、政策性、開發性等各類金融機構在依法合規、風險可控的前提下，積極為高標準農田建設提供信貸支持等金融服務。
當前，我國高標準農田建設工作還存在一些薄弱環節，主要表現在部門間專項規劃和資金安排統籌銜接不夠、建設內容不配套、建設管理不到位、建后管護機制不健全等，需要在統籌規劃、整合資金、規範管理等方面進一步加大工作力度。
為更好地積極吸引社會投資，我國將探索把通過土地整治增加的耕地作為占補平衡補充耕地指標，並適當安排補充耕地指標調劑收益用於高標準農田建設。調動社會力量積極性，共同參與高標準農田建設和管護。
記者了解到，各地可探索實行委託代建、特許經營和購買服務等方式，支持專業大戶、家庭農場、農民合作社和農業企業等新型經營主體和工商資本投資建設高標準農田。對於利用社會資金加快高標準農田建設的地區，有關部門將按照各地承擔的規劃任務，繼續安排年度建設資金，確保國家投入力度不減，進一步擴大高標準農田建設規模，提高高標準農田建設質量和水平。
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