國企改革具有重大牽引作用，事關中國經濟未來。2016年，國資監管系統和中央企業以提高質量和效益為中心，以推進供給側結構性改革為主線，各項工作紮實推進，取得了明顯成效，實現了「十三五」良好開局。

2016年，我國國有企業取得了這樣的成績單——

國資監管系統企業累計實現利潤總額2.3萬億元，上繳稅費總額3.3萬億元。其中，102戶央企累計實現利潤總額12326.7億元，上繳稅費總額2.1萬億元，盈利企業達96家。

這些數據顯示，去年國有企業總體運營超出預期，實現了年初預定的效益恢復性增長目標。

繪製國企改革「施工圖」

2016年，我國出台了多項國企改革方案，國企改革的「四梁八柱」拔地而起。

為落實黨中央、國務院頒布實施的《關於深化國有企業改革的指導意見》，去年國家先後出台7個專項配套文件，國資委還會同有關部門出台36個配套文件。「1+N」文件體系及相關細則，共同形成了國企改革的設計圖、施工圖。國務院國企改革領導小組直接組織開展了「十項改革試點」，其中國資委承擔了8項試點工作，目前已全面開啟。

改革的大幕徐徐拉開——

寶武集團、國投和中廣核集團將進一步深化企業董事會建設，落實董事會職權試點進一步擴大；

國投、中國通號等中央企業的二級企業，將開展市場化選聘經營管理者和職業經理人制度試點；

新增神華集團、寶武集團、中國五礦、招商局集團、中交集團、保利集團等6家企業作為國有資本投資公司試點單位，投資、運營公司試點擴面；

兼并重組試點重在推進深度融合，中國建材和中材集團、中遠集團和中國海運、中電投集團和國家核電等原6家企業重組后組建的3家企業進行試點……

國企改革蹄疾步穩，紮實落地。「我們持續加強對國企改革的組織領導和統籌協調，國有企業改革呈現出全面推進、成效初現的可喜局面。」國務院國資委有關負責人表示。

瘦體健身企業顯活力

打好打贏瘦身健體提質增效攻堅戰，是適應經濟發展新常態、推進供給側結構性改革的一項重大舉措。「今年以來，我們堅持以改革促瘦身，以瘦身促健體，以瘦身健體促提質增效，各項工作取得了顯著成效。」國務院國資委有關負責人表示。

管理層級多、法人戶數多，一直是國企的「老大難」問題。改革要敢於向自己開刀，壓減層級在所有央企全面推開。

2016年5月18日，國務院第134次常務會議部署中央企業瘦身健體提質增效工作。國資委立即行動，當月就明確了5家企業先行試點，7月明確35家企業重點聯繫，9月部署中央企業全部啟動，11月進行了再部署再檢查再落實。

經過大半年的推進，「壓減」工作就取得了可喜進展。2016年，102家中央企業累計減少法人2730戶，93家企業法人總戶數下降。國家電網、中國遠洋海運、中航工業等企業法人戶數凈減少超過120戶。數據顯示，「壓減」經濟成效明顯，共實現減虧43.87億元，減少管理費用49.11億元，減少人工成本76.45億元。

去產能，國有企業要率先。去年，國有企業大力化解過剩產能和處置「殭屍企業」，提前完成年度目標。去年，中央企業化解鋼鐵過剩產能1019萬噸，分流安置職工33126人；化解煤炭過剩產能3497萬噸，分流安置職工41945人，較好地發揮了中央企業的表率作用。

「瘦身」是為了「強身」。降本增效是企業應對市場激烈競爭的制勝法寶。外部市場環境的變化企業很難掌控，但眼睛向內深度挖潛大有文章可做。中央企業在降成本上動真格、下真功、見實效，大力開展「成本管控、效益否決」專項行動，用「降」來提「升」企業市場競爭力。壓減助企業輕裝上陣，成本費用持續下降。2016年中央企業百元收入負擔的成本費用同比下降0.5元，寶武集團、中煤集團等14家企業成本費用同比下降超過10%。

推動改革走向深入

央企投資如何杜絕「亂投」、又如何讓企業「敢投」？2017年初，央企投資的負面清單制度出爐。負面清單把中央企業不能投什麼講得清清楚楚。

有了負面清單，監管部門就知道哪些投資要過問、哪些投資由企業自己決定。企業也不會「束手束腳」，負面清單里列出來的事項別碰去，清單之外的企業大可「天高任鳥飛」。

負面清單制度只是國資監管機構職能轉變的其中一項。定製度、設標準、划紅線、防風險、強追責，國資監管突出「管資本」，體制機制進一步理順。

在充分肯定成績的同時，也要清醒地看到，當前國企國資改革發展中還存在一些突出矛盾和問題。2017年，國有企業中還存在一些不穩定不確定因素，需要高度重視，如結構性矛盾突出、部分企業槓桿率偏高、部分企業子企業虧損面較大、境外經營風險持續加大等。

改革仍是今年國企發展的重頭戲。「國企改革是經濟體制改革的中心環節，當前正處於爬坡過坎的重要關口，必須想辦法、出實招，創造性地推動改革走向深入。」國務院國資委有關負責人說。

國資委今年將著力推動完成生產經營目標任務，加快各項改革政策落實落地，儘快在重要領域和關鍵環節取得實效。全面推進「十項改革試點」，堅持邊試點、邊總結、邊完善，儘快在改體制、改機制、改模式上見實效，以點帶面推進改革。

同時，堅持問題導向，在重點難點領域取得新成效。全面推動國有資本投資運營公司、落實董事會職權、市場化選聘經營管理者、部分重要領域混合所有制改革等改革試點，加快形成有效制衡的公司法人治理結構、靈活高效的市場化經營機制，增強國有企業的活力和競爭力。（經濟日報·中國經濟網記者 劉 瑾）