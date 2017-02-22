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？ 經濟日報編者按：2016年，我國經濟交出了一份漂亮的國民經濟運行成績單，全年經濟增速為6.7%，實現了「十三五」的良好開局。如何評價中國經濟的含金量？為什麼說中國發展是世界的機遇？今年的中國經濟將呈現什麼樣的走勢？近日，3位嘉賓來到經濟日報社經濟圓桌演播室，圍繞上述問題展開了對話——

GDP增量首破4萬億元

2016年，我國GDP增速為6.7%。應如何評價這份成績單？

潘建成：首先，我國作為全球第二大經濟體，在超過10萬億美元龐大的經濟總量基礎上，實現了6.7%的增速，是相當不容易的。其次，如果以2010年作為不變價格計算，2016年我國GDP增量突破了4萬億元。這樣的增量規模是中國經濟發展史上的一次重大突破，超過了上一次也就是2010年的增量高點。再次，6.7%增速的背後，我國就業保持平穩，最近幾個月的調查顯示，失業率呈現下降趨勢；城鄉居民收入增長保持平穩，城鄉差距也在進一步縮小。第四，6.7%的增速，不再像過去一樣靠強刺激，或者依靠粗放的發展模式，而是更多地依靠改革、創新與轉型。值得欣慰的是，我國的經濟結構在優化，經濟增長的質量和效益在提升，單位GDP的資源消耗在下降，生態環境也在持續改善之中。

徐洪才：2016年，我國前三個季度的GDP增速都是6.7%。在這三個相同的數字背後，蘊藏的含金量其實不一樣。因為每個季度對應的基數是在逐漸抬高的，在這一前提下，我們連續三個季度實現6.7%的增長，四季度更是實現6.8%的增長，這說明經濟增長動能在增強。

我們還要看到，我國宏觀經濟運行呈現緩中趨穩、穩中向好的態勢，這是有很堅實的微觀基礎的。從具體指標看，工業用電量、鐵路貨物運輸量、長期信貸資金這三個變數總體上是穩步上升的；企業的銷售收入、稅後利潤也是上升的；規模以上工業增加值保持平穩，全年平均為6%。

從經濟增長質量看，居民收入等民生指標在持續改善，節能降耗等方面是向好的，高科技、裝備製造業的增加值明顯增加，第三產業對GDP貢獻上升，新經濟、新動能也在明顯積聚。

陳建奇：6.7%的經濟增速，是一份喜憂參半的成績單。「喜」的方面，我們要看到，在全球經濟增長乏力的背景下，中國經濟增速在主要經濟體中表現相當搶眼，對世界經濟增長的貢獻越來越大，經濟發展的質量和效益也在穩步提升。「憂」的方面，我們要看到，6.7%的增長速度是自1991年以來的最低水平。這裏面釋放出來的一個重要信號就是，中國經濟運行目前確實面臨著非常巨大的壓力，我們對此不能掉以輕心。另外，我們還要看到，中國經濟運行還存在著不少問題和矛盾，比如產能過剩、高槓桿、房地產市場出現明顯分化等問題。應該說，經過2016年的努力，有些問題在逐步緩解，但有些問題也出現了新的特點。因此，2016年的成績單雖然來之不易，但也喜憂參半。

徹底改變短視行為

新動能加快成長，這是中國經濟的希望之所在。未來，我們還需要推動哪些方面的改革，以促進經濟增長新動能的培育？

潘建成：新動能增強還面臨很多障礙，其中最突出的是觀念上的障礙和環境上的障礙。

解決觀念上的障礙，就是要逐漸把人們的關注點從追求數量轉移到關注質量上來，從片面追求經濟增長速度轉移到追求增長的質量和效益上來。要實現這樣的轉變，一個很重要的因素就是要徹底改變短視行為。過去幾十年來，我們走過不惜一切代價追求短期目標的彎路。但是現在，我們需要看長遠，把目光延長到未來5年、10年甚至是幾十年。

從環境角度看，我們需要不斷完善制度環境和文化環境，形成有利於新動能成長的制度和文化氛圍。我們必須意識到，如果對山寨產品過分縱容，就會制約創新；如果對失敗過於苛責，同樣不利於創新者的試錯。另外，我們也要努力改變目前整個教育體系的人才供給與社會對創新人才的需求不匹配問題；改變資金分配與技術創新資金需求錯位的局面。

徐洪才：要深化改革、培育新動能，必須從培育市場機制入手。當前，我們推進供給側結構性改革，核心就是要處理好政府和市場之間的關係。比如，在去產能的過程中，要通過法治化、市場化的手段建立優勝劣汰的機制，讓落後產能淘汰出局；同時鼓勵創新，讓高端產能、新的動能自發地培育發展起來。

在培育新動能的過程中，必須始終把創新作為第一推動力。創新的主體是企業，應該激發國有企業活力，讓他們承擔更多責任。今年，國家將在電力、石油、天然氣、鐵路、航空、電信、軍工等領域推進混合所有制改革，就是要通過培育市場機制，更好地發揮企業的主動性，增強市場活力。

陳建奇：從經濟理論看，經濟的發展離不開勞動力、資金、土地、技術、制度等五大要素。長期以來，我國的經濟增長主要依靠勞動力、資本、土地這三個要素的大量投入。但是，在新的發展形勢下，我們必須把經濟增長的動力轉換到依靠技術進步和制度改革上來。

那麼，技術進步和制度變革的動力從哪裡來？顯然還是要依靠創新。首先，必須通過國內創新體制機制的改革，讓整個國家充滿創新的慾望，讓企業敢創新、能創新、願意創新。其次，要加快構建發達國家或者國外先進技術的引進機制，通過增加一些高新技術的進口，帶動技術創新實現跨越式發展，避免長期停留在簡單的創新或者模仿階段；也要支持和鼓勵中國企業「走出去」，通過跨國併購和重組，不斷提升技術創新能力。三是要加強專業人才引進，構建更靈活、更具競爭力的高技術人才引進機制。

中國貢獻不斷擴大

如何評價中國經濟增長對世界經濟的貢獻？

徐洪才：2016年，中國經濟增速位居世界第一。從增量看，中國對當年全球經濟增長的貢獻率已經達到34%，超過了美國、歐洲和日本這三大經濟體對全球經濟增長貢獻的總和。

作為全球第二大經濟體，在全球經濟增長動力不足的背景下，中國在供給側結構性改革等方面取得顯著成果，在民生改善、扶貧攻堅、結構轉型升級、提質增效等方面的成效可圈可點，這也是中國經濟增長對全球經濟發展的貢獻。

去年9月份，隨著G20杭州峰會召開，中國在全球經濟治理中的地位更加突出。中國已經不僅是全球治理規則的追隨者，也是全球治理規則的參與者、引領者。杭州G20峰會所產生的一系列成果中，都深刻地打上了中國方案、中國元素的烙印。「一帶一路」建設也得到了國際社會的廣泛認可。這一切，都是中國發展對世界經濟的貢獻。

陳建奇：中國在全球的影響越來越大，這是有目共睹的。中國經濟增長對全球的貢獻，主要體現在三個方面。一是從經濟總量上看，中國經濟發展對全球經濟的增量貢獻在不斷擴大，從2008年金融危機到現在，中國對全球經濟的增量貢獻達到了45%。二是中國積极參與全球治理，在全球治理體系建設中承擔起了大國責任。三是「一帶一路」建設為全球經濟增量創造了新的空間，推動了全球經濟發展。

潘建成：中國經濟發展對世界的貢獻，可以從三個角度來評價。從投資的角度看，「一帶一路」建設推出以後，2016年我國對外投資超過了1700億美元，遠遠超過我國實際利用外資規模。從消費的角度看，中國消費升級帶來的出境旅遊人數快速增加，出境旅遊和購物消費的快速增長，帶動了很多國家商品消費市場和服務業增長。從國際進出口貿易角度看，儘管我國進出口增長率在下降，但進出口佔全球的份額持續上升。

經濟平穩運行可期

2017年是實施「十三五」規劃的重要一年,也是供給側結構性改革的深化之年。對今年的宏觀經濟形勢怎麼看？

潘建成：2017年，中國經濟依然會延續L形走勢。首先，2017年中國經濟面臨的壓力依然巨大。這是因為，當前產能過剩形勢依然嚴峻；房地產市場進入調整階段，對上下游產業將產生較大影響；儘管1月份出口形勢很好，但全球格局正在發生深刻變化，不能指望全年出口保持良好勢頭。

儘管壓力很大，但中國經濟也有一些支撐力量。首先，改革創新動力在不斷增強；其次，「一帶一路」、長江經濟帶、京津冀等三大戰略的推進，基礎設施投資的力度不減；再次，中國處於消費結構升級的關鍵時期，消費結構升級對於整個消費貢獻在持續增加。更為關鍵的是，在改革的推動和新產品、新業態、新商業模式較高的市場回報以及傳統模式遭遇極大困境形成倒逼機制的共同作用下，創新動力在不斷增強。

總的來看，在多重積極因素的支撐下，中國經濟能夠繼續保持向下傾斜的L形走勢。2017年GDP增長速度或將低於2016年6.7%的水平。但從增量看，按照2010年不變價計算，中國經濟增量仍將保持在4萬億元以上。

徐洪才：總體來看，2017年中國經濟仍將延續緩中趨穩、穩中向好態勢。從三大需求看，消費需求去年增長10.4%，今年住房消費、汽車消費可能有所放緩，但新興消費在上升，全年消費增長預計不低於10%；去年固定資產投資增長8.1%，基於大量基礎設施需求、民間投資信心恢復，今年的投資增速可能會比去年有所加快；外貿方面，全球經濟增長在復甦，國際貨幣基金組織預測全年增長3.4%，比2016年增加0.3個百分點，今年的外貿可能要延續去年三四季度平穩緩慢回升的復甦態勢，增速應該快於去年的1.7%。因此，「三駕馬車」總體穩定，整個經濟增速應該不會低於6.5%。

另外，我國供給側結構性改革在穩步推進，改革紅利持續釋放，轉型升級穩步推進，新動能的培育，所有這些因素對經濟的可持續發展都有積極影響，經濟平穩運行是可以期待的。

陳建奇：2017年的中國經濟會延續2016年穩定增長的態勢。具體來說，今年上半年，宏觀經濟增速可能會比下半年高一點。我們看到，去年下半年以來，PPI、CPI都有所上升，而且PPI上升得比較快，這反映了經濟的熱度在持續上升。從金融市場看，1月份，社會融資總額已經超過3萬億元，信貸超過2萬億元。因此，2017年上半年我國經濟可能會延續去年下半年以來企穩回升勢頭，下半年的經濟走勢可能會稍微放緩，但是由於房地產投資和基礎設施投資對經濟的影響有一定滯後效應，因此下半年經濟運行總體上也會保持穩定。

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