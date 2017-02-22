去年南京人均寄了57件快遞北京新浪網 (2017-02-22 03:19)
原標題：去年南京人均寄了57件快遞
為規範投遞，年內有望出台智能快件箱管理辦法
寄快遞、收快遞，你每天最想見的人里，快遞小哥肯定在列。近日，南京市2016年快遞業發展情況以及消費者申訴情況出爐，現代快報記者了解到，去年南京人一共寄出了4.7億件快遞，平均每人一年寄出57件快遞。寄快遞這件事，你拖後腿了嗎？
通訊員 李燕傑 現代快報/ZAKER南京記者 楊菲菲
數據顯示，南京市的函件業務量以及包裹業務量在慢慢下滑。不過，南京人寄快遞的熱情倒是絲毫不減。2016年，南京市規模以上快遞服務企業業務收入累計完成60.57億元，業務量累計完成近4.7億件。按照南京市最新的人口數據，823萬人口計算，平均每人寄出57件快遞。這麼多快遞都飛去了哪兒？主要還是外地。數據顯示，2016年，南京異地快遞業務量為3.28億件，佔據全年快遞業務量約七成，同城的約佔三成。
快遞明明還沒拿到手卻顯示已經簽收了，這樣的問題，你是否也遇到過？2016年，南京市郵政管理局申訴中心共受理消費者申訴數量33216件，同比去年上升14.2%。其中，快遞業務有效申訴7505件，佔據快遞業務投訴榜首的是投遞服務，為3990件；其次就是快遞延誤，有3443件。哪些快遞企業被投訴最多？數據顯示，圓通速遞、百世快遞以及韻達快運佔據了2016年投訴榜的前三名。
記者了解到，目前，南京市設置的智能快件箱有4657處，格口超過30萬個。此前，《南京市郵政條例》曾提交審議，其中規定經營快遞業務的企業使用智能快件箱等自助服務設備提供服務的，應當事先徵得收件人同意，並以適當方式告知收件人提取方式，查詢、諮詢和投訴渠道等相關信息，並按照收寄時向寄件人承諾的服務時限完成投遞。對此，該負責人透露，年內有望出台智能快件箱的管理辦法，規範快遞投遞行為。
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