原標題：大中小學教材中抗戰時間已改為「十四年」

快報訊（記者 蔣慶寅） 近日，大中小學的師生都迎來了新學期。按照教育部通知要求，2017年春季教材中要全面落實「十四年抗戰」概念，將「八年抗戰」改為「十四年抗戰」。2月21日，現代快報記者了解得知，從今年春季新學期開始，大中小學教材中的「八年抗戰」說法，已經全部修改為「十四年抗戰」。

據悉，在中國抗日戰爭歷史中，8年抗戰是指1937年「七七事變」爆發后的全面抗戰；14年抗戰則是指從1931年「九一八事變」爆發后開始的抗戰，包含了1931年到1937年的局部抗戰和1937年之後全面抗戰兩個階段。2017年年初，教育部發函，提出了「2017年春季教材中全面落實『十四年抗戰』概念，將『八年抗戰』一律改為『十四年抗戰』，全面反映日本侵華罪行」的要求。

南京建鄴區某中學歷史教師告訴現代快報記者，通知下來之前，他們已經在教學過程中強調了「十四年抗戰」的概念，畢竟從「九一八事變」開始，共產黨領導的東北抗聯就已經投入到了抵抗日本侵略者的鬥爭中，「十四年抗戰」的概念也有利於學生對抗戰形成整體的認知。有些老師反映，現在的學生，尤其是南方的學生對東北抗聯的歷史並不了解，而「十四年抗戰」的提出，正好能為教師教學、學生學習這段歷史提供幫助。

對於2017年春季新學期教材中有關「十四年抗戰」說法的修改情況。現代快報記者從人教社、北師大、高教社等多家出版社處了解得知，目前所有中小學、高等教育、職業教育、成人與社會教育中涉及抗戰歷史內容的科目，都已經進行了修改。高等教育出版社工作人員告訴現代快報記者，不僅僅是歷史學科，全部學科中涉及抗戰內容的部分，都已經將「八年抗戰」修改為「十四年抗戰」。

南京多所中小學教師表示，年初很多學校在得知「八年抗戰」修改為「十四年抗戰」之後，就已經在教學中使用了「十四年抗戰」的說法。不過，「初中歷史中的抗戰史是在八年級上冊才會有，所以到今年9月份秋季學期，學生才能拿到『十四年抗戰』說法的新教材」，但是「在初三畢業班的教學中已經使用了『十四年抗戰』的提法，因為中考很可能有涉及這個知識點。據鼓樓區某知名小學教師介紹，他們在低年級《品德與生活》，高年級《品德與社會》課程的教學中也已經使用了「十四年抗戰」的說法，「『十四年抗戰』的說法出來之後，我們特意在會議上宣講了這個概念，就是要讓老師們在日常的教學中，尤其是涉及抗戰內容的教學中，能給學生們提供更為準確的表述」。據悉，除了歷史課，語文課也是中小學學生學習抗戰歷史的學科之一。六年級的《盧溝橋烽火》、七年級的《黃河頌》、八年級的《蘆花湯》等課文都有關於抗日戰爭的文章。