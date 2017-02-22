原標題：江蘇三項目入圍考古界「奧斯卡」

快報訊（記者 胡玉梅） 被譽為考古界奧斯卡的2016年度「全國十大考古新發現」評選初評活動啟動，共有40個發掘和調查項目參加初評。2月21日，現代快報記者了解到，江蘇有3個項目入圍初評，分別是：鎮江孫家村吳國鑄銅遺址、邳州煎藥廟西晉墓地、太倉樊村涇元代遺址。

據了解，鎮江孫家村吳國鑄銅遺址的發掘時間是2015年11月至今。經過考古調查、勘探和發掘，推測其為鎮江大港吳國遺址群中的一處青銅器鑄造遺址。邳州煎藥廟西晉墓地共發掘9座貴族墓葬，因為歷史上未經盜擾，因此完整地保存了歷史信息。太倉樊村涇元代遺址面積約3萬平方米，目前共發掘出房址、水井、河道、道路等106處遺迹，出土了元代中晚期龍泉窯青瓷、景德鎮樞府瓷、青花瓷等瓷器殘片約40噸，小件標本20000餘件，可辨器形近40類。這些龍泉青瓷是太倉歷史上參與海上絲綢之路的歷史見證。