原標題：熬過今天的濕冷明天轉晴開始回暖

凄風凍雨暴雪，怎一個冷字了得？經過一夜雨雪，今天濕冷感更重，大部分地區最高氣溫只有6℃左右。再加上大風依舊，非常難熬。不過熬一熬，明天就放晴，天氣小步回暖了。

現代快報/ZAKER南京記者 徐岑

昨天白天北方大雪紛飛，徐州的小夥伴也是翹首以待。徐州此前還發佈了暴雪黃色預警。然而左等右等，徐州北部才迎來雨夾雪和冰粒子，到下午地上才積了一層薄薄的雪。江蘇其他地區只有大風。南京中午一波雨點過後便打住，風卻呼嘯了一天，騎車走路，頂風前行都相當困難。

風大雨大，陰冷十足。今天更不好受。昨夜，大規模雨雪組團襲擊江蘇。一夜肆虐后，氣象台表示，昨天還是陰冷，今天就要變成「濕冷」了，更不好受。

今天白天，淮北地區的雪將轉為小雨夾雪或小雪，其他地區的中到大雨也逐步減弱成小雨。徐州等地的小夥伴們一夜醒來，看到窗外白茫茫一片雪景，應該會很興奮。只是，天氣冷，路面濕滑容易結冰。出行還是要多注意安全。雨雪雖然減弱，但是大風依然興緻不減，還要呼呼再吹一天。受雨雪影響，今天白天高溫也將觸底，淮北地區最高只有3℃，東南部地區8℃左右，其他地區5到6℃。

這氣溫一秒回隆冬，能穿多少就穿多少。不過明天全省就將逐漸轉晴了。2月24日到26日，都是晴朗好天，最高溫也會逐漸回升。小夥伴們可以鬆口氣了。

南京三日天氣

今天 陰有小雨並漸止轉陰到多雲，西北風4到5級陣風6級，3～7℃

明天 多雲到晴，0～10℃

後天 多雲到晴，0～11℃