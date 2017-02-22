原標題：600多歲南京鼓樓 今年要動「大手術」

南京600多歲的鼓樓一直說要動工維修，卻遲遲不見動靜。2月21日，南京鼓樓區舉行城市精細化建設管理大會。會上，現代快報記者了解到，鼓樓區將採取十個專項行動，對城市進行精細化管理。其中就提到了鼓樓公園修繕及出新工程。據悉，具體方案正在報文物部門審批，最快有望今年年底前完成。

通訊員裘莉莉現代快報/ZAKER南京記者 胡玉梅 鹿偉 見習記者 趙冉

公園大門口貼著：閉園延期至2017年底

到鼓樓大轉盤，遠遠就可以看到在高崗上的、600多歲的鼓樓，紅色的牆，黑色的瓦。

從2013年5月15日起，因為地鐵4號線施工，怕危及600多歲的鼓樓，鼓樓公園進入閉園期，同時實施消險加固工程。4年過去了，鼓樓公園現狀如何？2月21日，現代快報記者來到鼓樓公園探訪，發現公園大門緊閉，門上貼著「鼓樓公園閉園延期通告」，上面寫明「暫定閉園延期至2017年12月底」。透過大門，可以看到之前的鋼罩、腳手架已經拆除，公園內空曠無人，不時有路人在公園圍牆外駐足往內探頭。

在公園門旁，記者遇到了園內施工的工人，他告訴記者，目前他們正為下一步的維修做準備，但具體何時動工維修，他表示並不知情。

牆體出現「小蚯蚓」？灌漿補裂縫留下的

「暮鼓晨鐘六百年，測候巡天有遺篇；默默不言滄桑事，熙熙車馬人流走」……2月21日，現代快報旗下微信公號「天文追夢團」推了一篇鼓樓的民國往事，引起網友們的共鳴。

有網友特意到鼓樓探訪，他們發現，600多歲的鼓樓真的很滄桑，斑駁的牆體上還有一條條「小蚯蚓」。鼓樓牆體原本是紅色的，但現在，有一條條白色的「蚯蚓」在牆上爬著，遍布全身。這些「小蚯蚓」是怎麼回事？南京市文廣新局相關負責人介紹說，2012年，第三方對鼓樓進行了「體檢」，體檢發現鼓樓四周牆體遍布裂縫，部分裂縫已進入砌體，造成磚塊開裂。「怕這些裂縫影響到鼓樓本體的安全，對它進行了臨時養護。白色的部分，是為了填補裂縫，臨時灌漿留下的。」這位負責人說，一旦鼓樓正式大修，這些臨時保養都是可逆的，要採取針對性的措施進行修繕。

先「體檢」再修繕，工程有望年底前完成

早在幾年前，鼓樓公園就向江蘇省文物局提交了「大手術」的文物修繕方案，並且獲得了批准。但這些年，除了消險加固外，「大手術」一直沒有進行。南京市文廣新局相關負責人介紹說，文物修繕方案超過三年，就要重新做。因為時間推移了，文物會出現新情況。

現代快報記者了解到，這次鼓樓區十個專項行動中，就有鼓樓公園修繕及出新工程。南京市文物局相關負責人介紹說，鼓樓城闕是明朝的，已經600多歲了，在動「大手術」前要對鼓樓基礎進行檢測。同時，對鼓樓牆體本體也要進行細緻的「體檢」。在確保鼓樓安全的前提下進行修繕。

鼓樓公園管理處相關負責人介紹，目前鼓樓的加固工程和園內相關設施的安全檢測工作已經結束。鼓樓已經600多歲了，不僅有白蟻侵蝕，而且由於鼓樓公園年久失修，城台中三個券洞壁上石灰層已起皮、脫落，平台上一根根紅色的廊柱也遭遇侵蝕損壞……

什麼時候能夠啟動修繕？鼓樓區相關部門負責人介紹說，具體方案正在報文物部門審批。按照初步想法，這次不僅將對鼓樓進行徹底加固、修繕，還將對鼓樓公園的綜合環境進行整治。工程最快有望今年底前完成。

記者了解到，鼓樓是江蘇省級文保單位，修繕方案要先提交南京市文廣新局，然後上報給江蘇省文物局批准通過。「這次修繕，一定要非常認真。」南京市文廣新局相關負責人表示，目前還沒看到修繕方案，但他們希望有關方面能儘快提交修繕方案，對鼓樓實施「大手術」。「維修的時候，要針對不同的情況採取相應的措施，讓鼓樓延年益壽。」南京市文物局相關負責人說。

「鼓樓」的前世

曾是古代報時機構，被喻為紫金山天文台的搖籃

南京鼓樓始建於明洪武十五年（公元1382年），古代坊制城市實行宵禁，早晚擊鼓為啟閉坊門的信號。

「老南京」對「暮鼓晨鐘」有著許多美妙的傳說：浮想那時的黃昏和黎明，隨著鼓樓的擊鼓聲響，在城中央的鼓樓，將有十三匹快馬朝著不同的方向，向十三個城門處飛馳而去，控制對城門的啟閉。渾厚悠揚的鼓聲傳遍大街小巷，城中居住的百姓按鐘鼓聲起息勞作。到了清代，只遺留下城闕，直到康熙皇帝南巡時，在此登臨四望，地方官才在鼓樓基座上豎碑建樓，並更名為「碑樓」，故有「明鼓清碑」之稱。

這位600多歲高齡的「老人」還懷揣一個「天文夢」，原來，紫金山天文台是中國現代天文學搖籃，而南京鼓樓的「測候所」則被喻為紫台的搖籃。