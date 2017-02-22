原標題：高位截癱的他堅守18年接了10多萬個求助電話

「與其說是我做公益，不如說志願服務成就了我人生」

高位截癱的王德林，是一名社會幫扶的受助者，也是一名站在公益船頭的瞭望者。18年前，他以一部座機電話牽起了一條愛心熱線。18年來，幫助求助者十多萬人次，個人志願服務時間近7萬個小時。他還創辦了常州首個民間志願者組織——「一加」愛心社，吸引了全國各地的10500名志願者加入，累計輸出50萬小時的志願服務。

通訊員 祝正

現代快報/ZAKER南京記者 葛小林

1974年9月，王德林7歲，剛去小學報了名的第二天，在西藏拉薩不幸遭遇車禍，被切除了左腎和半個肝臟、脾臟，高位截癱。1997年，王德林參與電台節目，逐漸結識了一些朋友，他們時常會聚在王德林家裡，幫他做一些事情，陪他聊聊天。王德林的世界一下子開闊起來，他漸漸變得能說愛笑。

1998年，一個貴州聽友得知王德林的境況，每個月給他寄100塊錢，堅持了快一年。這讓王德林萌生了一個想法——別人幫助我，我也可以為需要幫助的人盡一份心。1999年9月「一加愛心社」正式成立，並迅速形成了由10多名骨幹、100多名公益志願者參與的服務團隊。

在王德林和眾多參與者的積極努力下，「一加」愛心社成為了常州第一個民間志願者組織，「0519—85331870」，18年來，10多萬個求助，這個電話成了市民熟知的愛心熱線。通過這個電話，已經有230多位孤寡老人受到照顧，593戶重病貧困家庭得到長期幫助。這個電話，也被人們稱為「永不消失的電波」。

實際上，車禍后的王德林因癱瘓導致泌尿系統出現感染帶來了腎炎，長期與腰酸背痛為伴。但他在愛心社的工作是24小時守在電話機旁。接電話對常人而言是簡單到不能再簡單的事情，對體重不足50斤，穿一次衣服要40分鐘的王德林而言，平均每天接20個電話卻是難以完成的任務。

王德林始終都在認真傾聽他們的故事，「我明白那種需要傾聽的感覺，只要有人接電話，就能消除他們心中被拋棄之感」，即使有時膽囊炎發作，痛得縮成一團，身上掛著點滴也不忍心擱下話筒。他像戰士一樣堅守在電話旁。

行勝於言，在他的帶動下，「一加」愛心社吸引了來自全國各地的10500名志願者。「一加」愛心社服務內容從針對病、弱、孤寡老人的探望、陪伴、照顧生活起居，逐步擴大到幫助生活困難的殘疾人改善生活狀況、樹立生活自信，為嚴重殘疾失學兒童提供義務家教，協助各類大型公益性活動等領域，如今更是形成了10個專業的服務分隊。

「一加」愛心社從無至有，從被質疑到被認可，公益已經成為他以及他的團隊生命中不可或缺的一部分。王德林說：「每個善良的人都是太陽，與其說是我做公益，不如說是志願服務成就了我的人生，這一生，知足了。」