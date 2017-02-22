原標題：央視焦點訪談聚焦春運報導 現代快報系列有聲明信片成亮點

2月21日，為期40天的2017春運落下帷幕。40天內，總計有27億人次加入到了這次全球最大規模的「遷徙」大軍中。21日晚，央視《焦點訪談》播出了今年春運的專題節目，這一次，他們把鏡頭對準了春運故事的報導者。其中，現代快報推出的「寄給春天的明信片」系列音視頻全媒體產品，成為亮點之一。

現代快報/ZAKER南京記者 朱俊駿 徐岑

今年的春運報導正能量滿滿

為期40天的春運結束了，但許多感人的春運故事卻留了下來，還在網上被傳播。今年，關於春運的正能量故事在網路上熱傳，也吸引了億萬網友的關注和點讚。

2月21日的《焦點訪談》，從春運故事報導者的獨特角度，回顧了春運中的感人故事。人民日報、新華社、央視、現代快報以及澎湃的記者，受訪講述了他們採訪報導春運的親身經歷，包括每一絲感動、每一份收穫。

而一個個故事，則像一顆顆珍珠，串起了一條展示中國高鐵、公路、航空飛速發展的珍珠項鏈。正如網友們所評價的，回家的路越來越便捷，背後是經濟社會的大發展，「必須為車輪上的大中國點讚！」

快報「有聲明信片」創新春運報導

《焦點訪談》在節目中介紹說，現代快報發起了一場寄給春天的明信片的全媒體活動。他們發出了40封寄給春天的明信片，讓來自全國鐵路、民航、公路等系統參與春運的四十名一線員工講述自己的故事，製成有聲明信片，通過現代快報官方微信公眾號、客戶端、微博、網站等向外推送，讓這些溫暖的聲音伴隨每一個人回家。

春運期間，現代快報連續推出40個音視頻作品《寄給春天的明信片》。來自全國鐵路、民航、公路等系統的一線員工們，用自己的聲音和感人故事，陪伴億萬網友的春運之路。截至目前，有聲明信片在全網閱讀和點擊量總計突破1.1億次，其中僅「祖孫三代都是火車司機」單條兩天內便突破2000萬次。

感動億萬國人的報導是如何出爐的？現代快報副總編鄭春平接受央視記者採訪時說，現代快報創新春運報導，推出了一組以音視頻產品為主的有聲明信片作品，隨時可以通過手機收聽收看，春運的故事也就可以一直傳播下去。

春運好聲音始終在路上

充滿童趣的手繪、略帶生澀但卻溫暖人心的聲音……現代快報製作的音視頻作品「寄給春天的明信片——2017春運·伴你回家」，以創新的傳播方式，讓春運「遷徙」中的人們平添了一份溫暖和童真。

從1月20日起，在交通運輸部、中國鐵路總公司、國航、東航和南航的大力支持下，現代快報推出40期有聲明信片和手繪產品，贏得億萬網友的轉發和點讚。

瀋陽鐵路局錦州客運段Z384列車的列車長羅磊，講述了一個讓網友掉淚的故事。他的老婆叫劉穎，也是這趟車的乘務員。可是，他倆不在一個乘務組。夫妻倆每個月在一起的時間不到10天。

今年，是他倆婚後的第一個春節，都要在火車上度過。1月26日，臘月二十九下午2點，在海安南站附近，兩人的列車交匯。透過車窗，夫妻倆如願看到了彼此。儘管只有一秒鐘，兩人卻說，「能看一眼，也就心滿意足了。」

這個「1秒鐘相遇」的故事聽哭了眾多網友。一位叫王艷坤的網友評論說：「最美列車小夫妻事迹感人，正是有千萬個這樣的鐵路人的無私奉獻，才圓了在外遊子的回家夢！」

感動、認同、點讚、轉發！每一個春運一線員工的故事，就在這種同頻共振的情感中得到擴散和傳遞。2017年的春運之路，因此變得溫暖和充實。對未來、對春天的期待，也因此變得更加幸福而美好。