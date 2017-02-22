原標題：租車免押金 「永安行」共享單車進駐京滬

2月22日，「永安行」宣布在北京、上海兩地同時推出免押金共享單車，只要用戶的芝麻信用達到600分，即可通過「永安行」APP直接掃碼租車，暢享騎行。

現代快報記者了解到，在京滬兩地推出的「永安行」共享單車，車身呈藍黃兩色搭配，顏色辨識度高，亦如「NBA湖人隊」的激揚。車輛設計上緊緊圍繞舒適、輕便、快捷的服務理念，如採用鋁合金車架，以確保整車重量不超過16公斤；為每輛單車配有掛籃，以方便市民出行購物；使用輕快的傳動系統，為用戶帶來平順安穩的體驗。其中最具特色的是每輛單車都配有智能鎖，不僅掃碼或輸入密碼能開鎖，而且也可以通過手機藍牙尋車開鎖，有效防止了共享單車二維碼遭破壞后不能被掃碼租車的尷尬現狀。

此次「永安行」在京滬兩地同時開通免押金共享單車，用戶不僅可以在上海、北京市區租用共享單車，北京地區的用戶也可以租用北京昌平、平谷、懷柔、亦庄等周邊區域的有樁公共自行車。同時還可以通過「永安行」APP 在蘇州、桂林、揚州等全國近百個城市實現免押金掃碼租車，享受綠色出行增值服務。

從去年夏天開始，活躍在各大城市街頭的共享單車成為市民短途出行的潮流方式，共享單車在贏得用戶關注的同時，也伴隨著成長髮展的疑惑和用戶體驗的考量，其中押金問題尤為受關注。據悉，目前市場上的幾款代表性共享單車，均會向租車用戶收取99元至299元額度不等的保證金。但保證金是否安全？企業是否會圈款跑路？這一直都是廣大用戶和政府部門及媒體擔心的焦點，也是影響用戶體驗的關鍵「痛點」。對此，「永安行」共享單車的相關負責人表態：「永安行」這一普惠價值觀的共享單車，用戶將不用再惦記著賬戶里的餘額，不用擔心保證金不能被退回。「目前在福州、成都、昆明、長沙、南昌、貴陽等多個城市，『永安行』共享單車每天為數十萬的市民提供便捷的綠色出行服務。」

「永安行」方面表示，「永安行」從2010年開始布局，已覆蓋全國210多個城市，運營著80多萬輛公共自行車，2016年出行人次達7.5億，其無樁共享單車也已連續布局成都、昆明、長沙、南昌、福州和貴陽等城市。「永安行」的到來，將為京滬兩地單調的共享單車注入新的活力，為京滬市民的綠色出行帶來新的選擇。

現代快報/ZAKER南京記者

葛小林