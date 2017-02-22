原標題：蘇州老大爺玩手游彩中了30萬

除夕前夜，手游彩為蘇州玩家劉大爺送上了1注30萬大獎，春節后現身江蘇體彩兌獎大廳領獎的劉大爺滿臉喜色，連連直呼「我玩手游彩就是想動動腦子防防老年病，沒想到居然中了30萬」。

劉大爺表示，在手游彩上市之前，他已經是體育彩票的老玩家了，說起7位數、大樂透等體彩經典玩法都如數家珍。劉大爺年近古稀，身體健朗，買彩票有兩個目的，一是豐富一下自己的退休生活，另外一個就是活躍一下思維、防治老年病。「2015年手游彩上市后，我就開始玩了，我覺得手游彩挺適合老年人的，玩的時候需要手腦協作，比如這個『趣味檯球』遊戲，我一邊玩一邊還要根據情況調整每次的投注分數，這個過程中要不停地動腦筋，可以預防老年痴獃。」

1月26日晚上，劉大爺打算給家裡人示範一下手游彩怎麼玩，於是又點開了「趣味檯球」，沒玩幾把，屏幕就「炸開了」，轉眼出現「恭喜您中得累積獎300000元」的提示，不敢相信的劉大爺把中獎回放看了十幾遍，這才把激動的心情撫平。在除夕前夜收穫一個如此巨大的賀歲紅包，劉大爺一家都樂壞了，老爺子作為大功臣，雖然獎金尚未到手，但很爽快地向全家人宣稱，要給每個人都發一個大紅包。

目前，手游彩「新春盈利賽」正在火熱進行中，經典遊戲盈利大比拼，1000元京東卡、手游彩紅包等好禮每日連環送，更有價值萬元的金雞賀歲金條、iPhone 7等你來贏。感興趣的朋友可以下載手游彩客戶端參與。

蘇緹