原標題：7歲男孩摔倒，筆尖穿進眼球

專家：再多一毫米可能就失明了

2月20日上午，蘇州崑山市包橋小學發生驚險一幕，該校7歲男生小閆手握鉛筆玩遊戲時摔倒，結果，大半根鉛筆從左鼻翼插入體內，一直穿進右側眼球。事發後，受傷男孩被緊急送往醫院搶救。2月21日，現代快報記者從接診醫院獲悉，目前已通過手術成功取出異物，手術專家表示，鉛筆再多進一毫米，孩子可能就失明了。

「就在今天下午，崑山包橋小學一年級某班發生一起事件！下課時間，一同學被筆尖從嘴角直扎進眼睛，家長幾近崩潰，再次奉勸各位家長，在家教育自己的孩子，下課不要拿著尖銳的東西到處跑，避免此類事情再次發生！」這條發佈在崑山一家網路論壇上的內容，還上傳了當事男孩母親的朋友圈截屏。現代快報記者採訪獲悉，受傷男孩小閆目前在崑山市包橋小學讀一年級。

事發後，崑山教育局曾在網上做出公開回應，還原了事發經過：2月20日上午9時30分左右，一年級男孩閆某手握鉛筆在場地上玩遊戲，聽到上課鈴聲后急於回教室不慎摔倒，長約10厘米的鉛筆從上嘴唇插入臉部。學校醫務室進行簡單處理后，隨即派車將孩子緊急送往當地一家醫院治療，並在途中和家人取得聯繫。隨後，經當地醫院拍片發現情況嚴重，校方又緊急將孩子轉送至蘇州大學兒童附屬醫院治療。

2月21日，現代快報記者從蘇州大學附屬兒童醫院獲悉，鉛筆是從孩子的左側鼻翼插入體內的，筆尖部分直接穿入了右側眼球，幾乎貫穿了面部，甚至還戳斷了眼骨。

「再進去一毫米，孩子可能就徹底失明了。」在經過緊張的手術之後，專家成功將鉛筆及斷掉的筆芯、眼骨取出，並進行了傷口縫合。目前孩子的狀況穩定，正在醫院做進一步觀察治療。

現代快報/ZAKER南京記者

宋體佳