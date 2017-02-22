原標題：國家安監總局原局長楊棟樑獲刑15年

北京市第二中級人民法院21日公開宣判國家安全生產監督管理總局原局長楊棟樑受賄、貪污一案，對被告人楊棟樑以受賄罪判處有期徒刑十三年六個月，並處罰金人民幣一百八十萬元；以貪污罪判處有期徒刑三年，並處罰金人民幣二十萬元，決定執行有期徒刑十五年，並處罰金人民幣二百萬元；對楊棟樑受賄所得財物及其孳息予以追繳，上繳國庫；貪污所得財物依法返還被害單位。楊棟樑當庭表示服判，不上訴。

經審理查明：2002年至2015年，被告人楊棟樑先後擔任天津市副市長、天津市委常委、常務副市長、天津陸軍預備役高炮師第一政委、國家安全生產監督管理總局局長、黨組書記期間，利用職務上的便利，為相關單位和個人在企業經營、職務調整、承攬工程等事項上提供幫助，非法收受他人給予的財物共計摺合人民幣2849萬余元。

1999年4月，被告人楊棟樑在擔任天津市經濟委員會主任期間，以所在單位向天津市工業房地產開發總公司多劃撥25萬元基建款的方式，購買了位於天津市和平區新疆路保疆里小區5－501房屋一套，並未進行國有資產登記。2001年4月，楊棟樑調離市經委主任時，未向天津市經委移交該房產。天津市經委也不掌握該房屋。經鑒定，該案房產價值人民幣27.08萬元。據新華社