原標題：頂呱刮「卧虎藏龍」系列票上市20元票「中1000送8000」

頂呱刮新票——「卧虎藏龍」系列票本周陸續在江蘇上市，該票分5元、10元、20元三款系列票，最高獎可達100萬元，其中該系列20元票將開展「中1000送8000」活動。

頂呱刮「卧虎藏龍」票面如影片《卧虎藏龍》一般大氣磅礴，分紫紅兩款色系票面，紫色票面暗藏虎頭的剪紙造型，寓意「卧虎」，紅色票面暗藏龍頭的剪紙造型，寓意「藏龍」。

「卧虎藏龍」5元票共有8次中獎機會，最高獎可達10萬元。刮開覆蓋膜，如果出現「虎」標誌或「龍」標誌，即中得該標誌下方所示金額的兩倍。

「卧虎藏龍」10元票共有16次中獎機會，最高獎可達30萬元。刮開覆蓋膜，如果出現「虎」標誌或「龍」標誌，即中得該標誌下方所示金額的兩倍；如果出現「王」標誌，即中得該標誌下方所示金額的5倍。

「卧虎藏龍」20元票共有24次中獎機會，最高獎可達100萬元。刮開覆蓋膜，如果出現「虎」標誌或「龍」標誌，即中得該標誌下方所示金額的兩倍；如果出現「王」標誌，即中得該標誌下方所示金額的5倍。如果出現「頂呱刮」標誌，即中得該標誌下方所示金額的10倍。此外，江蘇體彩將針對20元票獨家開展饋贈活動：2017年2月20日至4月2日，凡「卧虎藏龍」20元票中1000元及以上的，獎勵彩民價值8000元的冰洗三件套。活動中獎彩票須通過掃描驗證，驗證兌獎截止時間為4月2日24:00。蘇彩